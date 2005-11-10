L'Inter riporta il Como coi piedi per terra: dominio assoluto e 2-0 firmato Pio Esposito-Thuram

L'Inter "ridimensiona" il Como a San Siro dopo lo storico 9-1 di Champions League col Lens dei lariani. Sotto gli occhi del grande ex nerazzurro Antonio Conte, presente in tribuna, la squadra di Cristian Chivu parte con grande aggressività e trova il vantaggio già al 12' con bomber Francesco Pio Esposito, bravo a prendere posizione su Jacobo Ramon e a sfruttare il cross di Spence dalla destra per insaccare l'1-0. Sette minuti più tardi arriva anche il raddoppio di Marcus Thuram, che ringrazia Valle per una respinta maldestra sul cross di Zielinski e firma il 2-0, dopo aver messo il suo zampino personale pure nella rete precedente. Il Como accusa il colpo e fatica a escogitare contromisure, mentre l'Inter sfiora anche il tris con Esposito al 30'.

Il possesso palla non basta al Como per ribaltare la partita

Nella ripresa mister Cesc Fabregas prova a cambiare volto alla squadra inserendo Ricci e Smolcic, ma sono ancora i nerazzurri a rendersi maggiormente pericolosi. Dimarco ci prova due volte col suo sinistro velenoso nei primi minuti, mentre Thuram sfiora la doppietta al 57' approfittando di un'incertezza di Ricci e Milla al limite dell'area. Il Como ha un unico sussulto al 63' con Nico Paz, che costringe Pepo Martinez a un grande intervento, ma continua a faticare nella costruzione del gioco.

Successo meritato e Inter a -1 dalla Lazio

Nel finale i lariani provano ad aumentare la pressione, per dir la verità più con la pancia che col cervello, e ancora Nico Paz sfiora l'1-2 con una bella conclusione al volo che lambisce la traversa all'84'. Ma a San Siro questa sera non c'è partita e il triplice fischio finale del signor Chiffi assegna dunque ai padroni di casa tre punti meritatissimi, che li portano a -1 dalla vetta occupata dalla Lazio. Il Como resta invece al quinto posto.