Napoli-Lazio 1-1, le pagelle: Frattesi in tutto il suo splendore. Lang intacca le certezze biancocelesti

La Lazio si illude con Frattesi, il Napoli la riprende a inizio ripresa grazie a un'autorete di Pedraza. I partenopei dopo le ultime due sconfitte tornano a respirare ma la situazione di classifica resta ampiamente deludente. Biancocelesti che invece hanno la certezza di tornare dalla sosta nazionali solitari al comando. Di seguito le pagelle della partita a cura di Tuttomercatoweb:

LE PAGELLE DI NAPOLI-LAZIO

NAPOLI (pagelle a cura di Marco Pieracci)

Milinkovic-Savic 6 - Quasi sorpreso dal tiro-cross di Noslin, poi dice di no a Isaksen e Sutalo. Prende gol suo palo di competenza, ma le responsabilità principali sono da ricercare altrove.

Beukema 5,5 - Temporeggia troppo, non percepisce il pericolo portandosi il nemico in casa: Frattesi sfreccia a tutto gas libero di colpire indisturbato. La Lazio sfonda sul lato debole.

Rrahmani 5,5 - Ripulisce l’area di rigore dai tanti cross provenienti dalle fasce, però la difesa azzurra non è più ermetica come un tempo: tardiva la chiusura sulla rete dello svantaggio.

Marin 5,5 - Lo svarione iniziale in fase di costruzione non lascia presagire nulla di buono, la forma clamorosa di Isaksen fa il resto: il lunch match domenicale gli resta sullo stomaco.

Olivera 5,5 - Ritrova la titolarità, alterna cose positive e altre meno: soffre in copertura. Nella ripresa si palesa con maggior frequenza in avanti: potrebbe pure segnare, ma sbaglia mira.

Vergara 5,5 - Preso sistematicamente alle spalle da Nuno Tavares, è costretto a sacrificarsi in un ruolo poco congeniale perché gli richiede continue rincorse mortificandone le qualità. Dal 75’ Politano sv

Gilmour 5,5 - Intercetta palloni, senza andare mai oltre l’ordinario quando è chiamato a gestirli: non fa decollare la manovra. Perde il duello tra cervelli con l’omologo Belahyane. Dal 69' Anguissa 5,5 - Ingresso in tono minore, non emerge.

McTominay 6- Assente ingiustificato per 45', si ripresenta in campo con la postura da leader tornando a inserirsi con la solita personalità: condiziona Pedraza, entra nelle produzioni offensive più interessanti.

De Bruyne 6 - Una bella palla in verticale offerta a Hojlund è l’unico sussulto di una prima parte di gara giocata in punta di piedi. Meglio nella ripresa: avvia l’azione del pari, va vicino al 2-1. Dall'83' Giovane sv.

Hojlund 5,5 - Attacca la profondità, ma è poco lucido nel finalizzare: denota un certo nervosismo per il momento particolare e la frenesia non lo aiuta a sfruttare al meglio le occasioni. Dal 75’ Lucca sv.

Lang 6,5 - Intacca le certezze difensive degli avversari con l’arte del dribbling, così mette in difficoltà Floriani. Battibecca con la Curva, ma è l’unico in grado di saltare l’uomo in velocità.

Allenatore: Massimiliano Allegri 6 - Cerca di tranquillizzare una squadra in crisi d’identità, sull'orlo del precipizio al termine di un primo tempo mal giocato. L'ultimo appello disperato all’intervallo non rimane inascoltato, la riprende con l’orgoglio ma il malato non può dirsi ancora guarito: dopo la sosta, servirà altro.

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LAZIO (pagelle a cura di Gaetano Mocciaro)

Mandas 7 - Provvidenziale riflesso a negare la gioia del gol a Hojlund da pochi passi. Si ripete a tu per tu con De Bruyne dove è bravissimo a rimanere in piedi e a neutralizzare la prima occasione.

Floriani 6 - Bene nella prima fase della partita, poi Lang sale in cattedra e l'olandese in più di un'occasione riesce a sfondare. Dal 61' Lazzari 6 - Aiuta la squadra ad alzare il baricentro.

Sutalo 6,5 - Sfortunato, è costretto a lasciare il campo nel primo tempo per un problema muscolare. Finché è in campo è solido dietro e pericoloso sui calci piazzati, costringendo Milinkovic-Savic all'intervento. Dal 33' Diogo Leite 6,5 - Non fa rimpiangere il collega, entra quasi a freddo ma è preciso e puntuale.

Provstgaard 6,5 - Difende altissimo e lo fa bene, facendo valere la stazza e controllando Hojlund.

Nuno Tavares 7 - Recupera in tempo per la partita, accusa un affaticamento muscolare e Gattuso lo toglie nell'intervallo. Ma i 45 minuti che gioca sono dominanti. Dal 46' Pedraza 5,5 - Con lui non è la stessa cosa in fase di spinta e si ritrova un Napoli ben più arrembante. L'autorete è pura sfortuna.

Frattesi 7 - Il gol è alla Frattesi, in purezza. Tempi di inserimento perfetti, da grande mezz'ala. In campo lo vedi ovunque. Dal 78' Cancellieri sv.

Belahyane 7 - Sarà dura per i rientranti Cataldi e Rovella togliere il posto al marocchino. Oltre a gestire il pallone con maestria, toglie sulla linea un gol praticamente già fatto a De Bruyne.

Taylor 6,5 - Lo trovi ovunque a disegnare le trame offensive, dà sempre l'impressione di poter colpire e in un paio di occasioni prova anche la conclusione.

Isaksen 6,5 - Nel primo quarto d'ora è indemoniato e si rende pericoloso in tre occasioni. Il Napoli col tempo prende le misure e lo contiene.

Pinamonti 5,5 - Fa salire la squadra ed entra nell'azione che porta al gol di Frattesi. Fatica però a rendersi pericoloso e i zero tiri la dicono lunga nonostante una partita a tratti dominata. Dal 61' Dele-Bashiru 5,5 - Non riesce a entrare nella partita.

Noslin 7 - "Centravanti? Lo vedo esterno". Questo il Gattuso pensiero ad agosto. Senza Zaccagni e Gudmundsson, l'olandese viene spostato sulla fascia e manda in tilt la difesa partenopea. Grandi meriti in occasione del gol del vantaggio.

Allenatore: Gennaro Gattuso 6,5 - La sua Lazio è libera e gioca con personalità anche in uno stadio completamente ostile. L'uscita di Nuno Tavares cambia un po' le carte in tavola ma un pari al "Maradona", anche contro una squadra in difficoltà, resta prezioso. E la sua Lazio si avvia verso la sosta internazionale solitaria al comando.