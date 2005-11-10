L'Inter a -1 dalla Lazio, il Como resta quinto: la classifica aggiornata in Serie A

L'Inter supera il Como 2-0 a San Siro e mette pressione alla Lazio, che oggi ha pareggiato con il Napoli: i nerazzurri tornano al secondo posto, ma a -1 dai biancocelesti. Il Como resta quinto con 23 punti. Ecco di seguito la classifica aggiornata della Serie A.

SERIE A - LA CLASSIFICA AGGIORNATA

1. Lazio 29 punti

2. Inter 28

3. Roma 27

4. Milan 24

5. Como 23

6. Frosinone 20

7. Juventus 17

8. Bologna 17

9. Cagliari 16

10. Napoli 15

11. Torino 14

12. Atalanta 14

13. Genoa 13

14. Lecce 10

15. Parma 8

16. Fiorentina 8

17. Sassuolo 8

18. Monza 7

19. Venezia 6

20. Udinese 5

SERIE A - IL PROGRAMMA DELL'11ª GIORNATA

Venezia - Udinese 2-1

54' Basic (V), 57' aut. Moreno (U), 65' Kike Perez (V)

Cagliari - Frosinone 1-0

38' Adopo

Torino - Lecce 1-1

60' Simeone (T), 73' N'Dri (L)

Parma - Bologna 1-2

53' Theate (B), 72' rig. Orsolini (B), 81' rig. Sierro (G)

Roma - Sassuolo 3-0

27' Hermoso, 30' aut. Walukiewicz, 58' Mora

Napoli - Lazio 1-1

28' Frattesi (L), 48' aut. Pedraza (N)

Genoa - Milan 1-2

13' Cisse (M), 19' Pulisic (M), 88' Ellertson (G)

Monza - Atalanta 0-1

49' Krstovic

Inter - Como

8 novembre, ore 18, DAZN e Sky

Fiorentina - Juventus

8 novembre, ore 20.45, DAZN

SERIE A - LA CLASSIFICA MARCATORI

9 reti: Varela (Monza)

8 reti: Raimondo (Frosinone) e Malen (Roma)

7 reti: Krstovic (Atalanta)

5 reti: Maldini (Cagliari), Douvikas (Como), Calò (Frosinone), Thuram (Inter), Cisse e Rabiot (Milan)

4 reti: Mastantuono (Fiorentina), Osmajic (Genoa), Lautaro Martinez (Inter), Frattesi, Isaksen e Noslin (Lazio), Pulisic e Moreira (Milan), De Bruyne (Napoli), Mora (Roma) e Adams (Torino)