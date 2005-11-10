L'Inter a -1 dalla Lazio, il Como resta quinto: la classifica aggiornata in Serie A
Daniele Najjar
L'Inter supera il Como 2-0 a San Siro e mette pressione alla Lazio, che oggi ha pareggiato con il Napoli: i nerazzurri tornano al secondo posto, ma a -1 dai biancocelesti. Il Como resta quinto con 23 punti. Ecco di seguito la classifica aggiornata della Serie A.
SERIE A - LA CLASSIFICA AGGIORNATA
1. Lazio 29 punti
2. Inter 28
3. Roma 27
4. Milan 24
5. Como 23
6. Frosinone 20
7. Juventus 17
8. Bologna 17
9. Cagliari 16
10. Napoli 15
11. Torino 14
12. Atalanta 14
13. Genoa 13
14. Lecce 10
15. Parma 8
16. Fiorentina 8
17. Sassuolo 8
18. Monza 7
19. Venezia 6
20. Udinese 5
SERIE A - IL PROGRAMMA DELL'11ª GIORNATA
Venezia - Udinese 2-1
54' Basic (V), 57' aut. Moreno (U), 65' Kike Perez (V)
Cagliari - Frosinone 1-0
38' Adopo
Torino - Lecce 1-1
60' Simeone (T), 73' N'Dri (L)
Parma - Bologna 1-2
53' Theate (B), 72' rig. Orsolini (B), 81' rig. Sierro (G)
Roma - Sassuolo 3-0
27' Hermoso, 30' aut. Walukiewicz, 58' Mora
Napoli - Lazio 1-1
28' Frattesi (L), 48' aut. Pedraza (N)
Genoa - Milan 1-2
13' Cisse (M), 19' Pulisic (M), 88' Ellertson (G)
Monza - Atalanta 0-1
49' Krstovic
Inter - Como
8 novembre, ore 18, DAZN e Sky
Fiorentina - Juventus
8 novembre, ore 20.45, DAZN
SERIE A - LA CLASSIFICA MARCATORI
9 reti: Varela (Monza)
8 reti: Raimondo (Frosinone) e Malen (Roma)
7 reti: Krstovic (Atalanta)
5 reti: Maldini (Cagliari), Douvikas (Como), Calò (Frosinone), Thuram (Inter), Cisse e Rabiot (Milan)
4 reti: Mastantuono (Fiorentina), Osmajic (Genoa), Lautaro Martinez (Inter), Frattesi, Isaksen e Noslin (Lazio), Pulisic e Moreira (Milan), De Bruyne (Napoli), Mora (Roma) e Adams (Torino)