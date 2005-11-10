Modena, Galloppa : “E' una vittoria importante che ci tiene lì e ci permette di continuare il nostro percorso”

Il Modena ha conquistato una vittoria fondamentale in trasferta battendo la Virtus Entella per 0-2 grazie a un avvio di gara perfetto e di grandissima intensità. I gialloblù hanno sbloccato il match al 6' su una ripartenza e hanno raddoppio al 10' capitalizzando un errore difensivo di casa con Montevago, autore di una doppietta lampo. Forte del doppio vantaggio, la squadra emiliana ha mostrato un'eccellente organizzazione tattica e una difesa granitica che ha annullato la reazione avversaria, gestendo il ritmo fino al fischio finale. Grazie a questo successo in trasferta, il Modena sale a 15 punti e conquista il secondo posto, agganciando la zona playoff proprio prima della sosta

Dopo il match mister Galloppa ha parlato così presso i microfoni sala stampa dello sala stampa dello Stadio Comunale di Chiavari: “Sono tre punti importanti, la vittoria di un gruppo unito, chiunque gioca dà il suo contributo: sono veramente contento per tanti ragazzi che non giocavano da tempo. Questa è una vittoria importante che ci tiene lì e ci permette di continuare il nostro percorso. Siamo stati bravissimi nell”approccio, l’episodio sposta, ma stavolta sul primo tiro abbiamo preso la porta e fatto gol.”

Successivamente ha continuato così complimentandosi con alcuni suoi giocatori: “Faccio i complimenti a Dani che se lo merita, a Davide Adorni che non giocava da tanto, a chi è entrato e a Ronco per l’esordio. Ora arriva un periodo di riposo dopo un bel tour de force, abbiamo ragazzi da recuperare, quindi dobbiamo continuare a lavorare e pensare a migliorarci.”