Serie C, i risulati al 45': Catania e Potenza avanti, Giana-Cittadella ancora 0-0

Sono terminati i primi tempi delle gare di Serie C iniziate alle 14.30. Nel Girone A il Lecco è avanti sulla Juventus Next Gen, mentre Giana Erminio e Cittadella sono ancora sullo 0-0. Nel Girone B parità tra Campobasso e Livorno. Nel Girone C il Catania conduce sul Sorrento, il Monopoli è fermo sul pari con il Cosenza e il Potenza è avanti sul Savoia.

GIRONE A

Giana Erminio-Cittadella 0-0

Lecco-Juventus NG 1-0

6' Casarotto

GIRONE B

Campobasso-Livorno 1-1

5' Leonardi (C), 39' Gabbiani (L)

GIRONE C

Catania-Sorrento 2-0

24' Bruzzaniti, 39' Cicerelli

Monopoli-Cosenza 0-0

Savoia-Potenza 1-2

13' Meola (S), 24' Bruschi (P), 34' Matheu (P)