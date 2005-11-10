Serie C, i risulati al 45': Catania e Potenza avanti, Giana-Cittadella ancora 0-0
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Daniel Uccellieri
Daniel Uccellieri
Oggi alle 15:23Serie C
autore Daniel Uccellieri
08.11.2026 15:23Serie C
Catania avanti 2-0 sul Sorrento, Potenza sul Savoia. Lecco in vantaggio, 1-1 tra Campobasso e Livorno.
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Sono terminati i primi tempi delle gare di Serie C iniziate alle 14.30. Nel Girone A il Lecco è avanti sulla Juventus Next Gen, mentre Giana Erminio e Cittadella sono ancora sullo 0-0. Nel Girone B parità tra Campobasso e Livorno. Nel Girone C il Catania conduce sul Sorrento, il Monopoli è fermo sul pari con il Cosenza e il Potenza è avanti sul Savoia.
GIRONE A
Giana Erminio-Cittadella 0-0
Lecco-Juventus NG 1-0
6' Casarotto
GIRONE B
Campobasso-Livorno 1-1
5' Leonardi (C), 39' Gabbiani (L)
GIRONE C
Catania-Sorrento 2-0
24' Bruzzaniti, 39' Cicerelli
Monopoli-Cosenza 0-0
Savoia-Potenza 1-2
13' Meola (S), 24' Bruschi (P), 34' Matheu (P)
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