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Inter-Como 2-0, le pagelle: Chivu porta a spasso Fabregas. Un Thuram così non si ferma

Simone Bernabei
autore
Simone Bernabei
Oggi alle 20:11Serie A
08.11.2026 20:11Serie A
Fonti preferite
Inter in grande spolvero, Como stanco dopo la Champions. A San Siro finisce 2-0
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Inter-Como finisce 2-0, nella meravigliosa cornice di San Siro. Una partita dominata dai nerazzurri che già nel primo tempo avevano sistemato la pratica con le reti di Pio Esposito e Marcus Thuram.

LE PAGELLE DELL'INTER

Martinez 6 - Raramente (e stranamente) impegnato dal Como, si fa vedere più per una gestione serena delle ripartenze con i piedi

Akanji 6,5 - Concentrato, attento, di personalità. Gioca semplice e non si lascia mai ingannare dai movimenti di Baturina prima e Nico Paz poi

Bastoni 7 - Autorevole ed elegante nella gestione della linea difensiva. Evidente la crescita col passare delle partite anche da perno centrale, con Douvikas che gli sbatte addosso sempre e comunque

Carlos Augusto 6,5 - Al netto del passaggio a vuoto col Milan, conferma il grande momento di forma. Anche da braccetto si sgancia e martella forte con cross e tiri da fuori. San Siro, giustamente, sottolinea la sua prova con applausi convinti

Spence 7 - Conferma gli enormi miglioramenti visti a Rotterdam. Oltre all'assist per Pio, inizia a far capire perché l'Inter ha scelto di spendere 30 milioni di euro per il suo cartellino

Barella 6 - Corre per due, assiste bene Spence sulla destra e aiuta un po' dove serve. Presenza sempre decisiva nell'equilibrio della squadra

Calhanoglu 6 - Partita più tattica che di qualità tecnica per il turco, che copre bene una zona di campo in cui solitamente il Como si esalta coi suoi trequartisti. Dall'81' Sucic sv

Zielinski 6,5 - Pulizia tecnica è clamorosa. In una partita in cui i due tocchi sono fondamentali si esalta e disegna calcio nello stretto e in campo aperto. Dal 73' Mkhitaryan 6 - Entra per aumentare palleggio e gestione del pallone nel finale di gara

Dimarco 6,5 - Non sono arrivati né assist né gol, ma il suo apporto è fondamentale per gli affondi nerazzurri, soprattutto nelle folate del primo tempo. Dall'88' Diouf sv

Thuram 7,5 - In forma smagliante. Sta bene di fisico e di testa, lo si vede in ogni movimento che fa. Il gol è la logica conseguenza di una presenza in campo devastante per gli avversari. Dall'88' Pavard sv

Pio Esposito 7 - Fra i migliori, anche se cala un po' alla distanza. Il gol è da centravanti di razza, la sventagliata per Dimarco in preparazione del 2-0 dimostra quanto stia crescendo anche tecnicamente. Partner perfetto per questo Thuram. Dal 73' Bonny 6 - Poco da segnalare, regala freschezza ad un attacco che deve solo tenere il pallone su

Allenatore: Chivu 7 - Si è letteralmente mangiato Cesc Fabregas, stravincendo la sfida tattica a distanza. La sua Inter tiene in mano le redini della partita dall'inizio alla fine e non era certamente scontato contro un Como in uno straordinario momento di forma

LE PAGELLE DEL COMO (a cura di Giacomo Iacobellis)

Sanchez 6 - Incolpevole sui due gol dell'Inter, è attento nelle uscite e bravo a respingere le conclusioni di Dimarco nella ripresa.

Couto 5,5 - Fatica inizialmente a trovare spazio per spingere sulla sua fascia, costretto soprattutto a contenere le avanzate di Dimarco e Zielinski. Nella ripresa prova ad alzare il baricentro e mette in mezzo qualche pallone interessante. Dal 75' Liberali 6 - Porta maggiore dinamismo e qualche giocata nello stretto, ma ormai la gara è troppo indirizzata.

Jacobo Ramon 5 - Esposito lo sovrasta fisicamente in occasione dell'1-0 nerazzurro, mostrando quei dieci anni di esperienza in più che in realtà non ci sono (entrambi sono classe 2005). Rischia anche la frittata con un retropassaggio avventato a Sanchez poco prima. Nella ripresa cerca di rendersi pericoloso di testa, senza fortuna.

Kempf 5,5 - La velocità degli attaccanti interisti lo mette spesso in difficoltà. Dopo l'uno-due nerazzurro, riesce comunque a tenere in piedi la sua retroguardia con un paio di interventi provvidenziali.

Valle 4,5 - Regala a Thuram l'assist per il 2-0, seppur involontariamente, e soffre il duello col treno Spence. Lo spagnolo questa sera sembra una locomotiva che guarda sfrecciare un Frecciarossa. Dal 74' Kaiki 6 - Entra con intraprendenza, recupera un pallone su Barella e si rende subito pericoloso con un cross dal fondo.

Milla 5,5 - Qualche buona lettura difensiva, ma in mediana viene spesso sovrastato dall'intensità nerazzurra. Nella ripresa tenta di farsi vedere anche in fase di spinta e, nel complesso, è il calciatore del Como che corre di più nella trasferta di San Siro.

Perrone 5 - Non riesce a prendere in mano le redini del gioco. L'Inter soffoca le fonti di gioco del Como e lui fatica a trovare tempi e spazi per impostare. Dal 46' Smolcic 6 - Il suo ingresso è volto a liberare Couto in zona offensiva, dando maggiore spinta sulla corsia destra.

Da Cunha 5 - Poco coinvolto nella manovra offensiva, non riesce a trovare gli inserimenti e le giocate necessarie per mettere in difficoltà la difesa interista. Nella ripresa prova a sorprendere la retroguardia nerazzurra con un buon inserimento, ma il suo pallone per Douvikas viene intercettato da Bastoni. Dal 73' Caqueret 6 - Dà il suo contributo nel giropalla lariano degli ultimi 20 minuti, stabilmente nella metà campo dei padroni di casa.

Nico Paz 5,5 - Parte con una conclusione interessante dalla distanza, poi si spegne progressivamente. Qualche errore di troppo negli appoggi e poca incisività negli ultimi metri. Nella ripresa torna a farsi vedere con un destro improvviso che costringe Martinez a un grande intervento e una quasi traversa.

Baturina 5 - Non trova mai il guizzo per accendere la manovra offensiva. Qualche scelta sbagliata, compreso un fuorigioco evitabile che interrompe una potenziale occasione dei suoi. Dal 46' Ricci 5,5 - Entra per dare maggiore lucidità al centrocampo, ma si rende protagonista di una leggerezza che per poco non permette a Thuram di siglare il tris.

Douvikas 5 - Isolato in avanti, riceve pochissimi palloni giocabili: Bastoni e compagni lo controllano senza particolari affanni. Annullato.

Allenatore: Fabregas 5 - Il suo Como viene travolto dall'avvio aggressivo dell'Inter e incassa due gol nei primi venti minuti. La squadra prova a reagire attraverso il possesso, ma il palleggio è sterile e le occasioni latitano. Neanche i cambi riescono a dare nuova linfa e il risultato è che i suoi vengono subito "ridimensionati" dopo la sbornia europea di Lens.

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