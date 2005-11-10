Virtus Entella, Chiappella: “Sarebbe servita più presenza in area ed un po’ più di concretezza e lucidità”

La Virtus Entella perde in casa per 0-2 dal Modena in un match deciso interamente nei primi dieci minuti da un approccio troppo passivo. I biancocelesti hanno subito un avvio shock incassando lo svantaggio al 6' su ripartenza e il raddoppio al 10' per un errore individuale di Vignali, che ha permesso a Montevago di siglare una doppietta lampo. La reazione dell'Entella è stata sterile e imprecisa, faticando a pungere una difesa ospite ordinata. A peggiorare una prestazione già opaca è arrivata all'87' l'espulsione diretta del difensore Tiritiello; si tratta del secondo stop di fila per i liguri, che scivolano al sedicesimo posto in classifica a quota 10 punti.

Dopo il match mister Chiappella ha parlato così presso i microfoni della sala stampa dello Stadio Comunale di Chiavari: “Abbiamo sicuramente approcciato la partita in maniera coraggiosa pur sapendo di dover affrontare una squadra con grandissima qualità e che avrebbe potuto metterci in difficoltà con la loro velocità e la qualità nei fraseggi stretti, quindi abbiamo deciso di andarli ad affrontare uomo a uomo. Purtroppo sulla prima situazione dove abbiamo perso il duello siamo stati castigati passando in svantaggio, però è qualcosa che sapevamo e che abbiamo accettato sia all’inizio che per tutto il primo tempo. Sull’ episodio del 2-0 col retropassaggio sbagliato si è chiusa un po’ la partita, noi ci abbiamo comunque provato fino alla fine.”

Successivamente ha continuato così: “ La squadra ha comunque avuto due occasioni secondo me molto buone con Cuppone e Tiritiello che però non abbiamo sfruttato per aprirla: mi spiace perchè poi rimangono nella testa gli errori che hanno dato ulteriormente valore alla qualità del Modena. Soprattutto nell’atteggiamento ho visto una squadra che ci ha provato con coraggio aggredendo la partita. L'episodio abbiamo provato a cercarlo in tutte le maniere, molto probabilmente sarebbe servita più presenza in area ed un po’ più di concretezza e lucidità in alcune scelte, però va anche sottolineato il grande merito dell’avversario: è una squadra fortissima, soprattutto nella fase difensiva, ma non dimentichiamo che prima di questa partita si presentava come la miglior squadra del campionato per occasioni create"