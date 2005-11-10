Spezia, Turati esalta la squadra: "Nove assenti, ma i ragazzi mi danno grandi risposte"

Lo Spezia prosegue la sua marcia e consolida il primato solitario nel Girone B, con sei punti di vantaggio sul Ravenna. Gli aquilotti hanno superato nettamente l'Ostiamare e, al termine della gara, il tecnico Marco Turati ha commentato la prestazione in conferenza stampa, sottolineando le difficoltà della trasferta e la capacità della squadra di adattarsi alle condizioni del campo.

"Come avevo detto alla vigilia, l'Ostiamare è una squadra molto competitiva, con un'età media alta e calciatori che hanno militato anche in categorie superiori. In campionato non aveva mai ceduto il passo a nessuno, restando sempre in partita fino alla fine e raccogliendo molto meno rispetto a quanto avrebbe meritato. Avevo quindi messo in guardia la squadra durante la settimana, conscio che sarebbe stata una partita molto complicata".

Turati ha poi evidenziato la capacità dello Spezia di indirizzare subito il match e gestire le difficoltà: "Siamo stati bravi a indirizzarla subito e avremmo potuto trovare il raddoppio ben prima della rete di Jimenez. Ci siamo adattati a un terreno che oggi non era in perfette condizioni e abbiamo meritato di tornare a casa con i tre punti".

Il tecnico ha infine elogiato il gruppo, nonostante le numerose assenze: "Avevamo nove assenti importanti, ma i ragazzi mi stanno dando sempre grandi risposte, applicando alla lettera ciò che chiedo quotidianamente e questo mi rende molto orgoglioso. Oggi abbiamo dovuto palleggiare meno ed essere molto più verticali rispetto alla nostra natura, adattandoci velocemente al terreno di gioco. Abbiamo conquistato terreno anche nella ripresa, quando temevo di poter pagare qualcosa perché l'Ostiamare poteva cambiare con i giocatori dalla panchina. Noi, invece, non abbiamo rallentato e sono molto soddisfatto".