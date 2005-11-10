Chivu: "Pio è internazionale, Thuram messo in discussione solo in Italia. Premio i miei ragazzi"

L'Inter torna a vincere in campionato e batte il Como 2-0 grazie alle reti di Pio Esposito e Thuram. A breve la conferenza stampa di Cristian Chivu. Diretta testuale a cura di TMW.

20.54 - Inizia la conferenza stampa.

Questa partita quanto è importante?

"Vale un ottimo inizio di stagione. L'avvio di una stagione è pieno di alti e bassi. Abbiamo saputo sempre reagire e accettare il fatto che c'è tanto da migliorare. Oggi abbiamo fatto una bella prova sotto tutti i punti di vista. Abbiamo messo pressione alla loro costruzione e abbiamo accettato che potevano metterci in difficoltà. Siamo ripartiti con ferocità e siamo stati cinici sotto la porta. Premio i miei ragazzi perché hanno dato una prova di maturità e qualità".

Qual è stato il suo ruolo nel realizzare la crescita di Thuram e Pio?

"Noi non abbiamo mai raccontato le nostre problematiche. Abbiamo una rosa competitiva, abbiamo pescato dall'Under 23 giovani ragazzi che ringrazio perché ci hanno permesso di mantenere un livello alto in allenamento. Thuram e Pio non hanno bisogno dei miei elogi. A volte si mette in discussione la qualità di Marcus ma penso e sono sicuro che è sempre stato importante. Pio ormai è internazionale. Nessuno deve sorprendersi. Loro sono consapevoli quanto sono importanti per il nostro gioco".

Fabregas ha parlato di Thuram paragonandolo a Lewandoski. Cosa ne pensa?

"Marcus ha raggiunto un livello e uno status internazionale. Ha tante sfide alle spalle, è consapevole che può anche migliorare. Solo in Italia si mette in discussione".

Il derby è stato il punto di svolta?

"Lo saprò solo a maggio. Bisogna saper reagire, mettercela tutta. Siamo consapevoli che la stagione è lunga, ora ci godiamo la sosta. Chi andrà in nazionale dovrà fare gli straordinari e poi ci aspetta un altro filotto. Dobbiamo essere pronti dal punto di vista mentale".

21.01 - Finisce qui la conferenza.