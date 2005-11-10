Serie A femminile, successo di misura del Parma sul Como Women: decide Distefano
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Daniel Uccellieri
Daniel Uccellieri
Oggi alle 14:35Calcio femminile
autore Daniel Uccellieri
08.11.2026 14:35Calcio femminile
Il Parma batte 1-0 il Como Women grazie a Distefano e sale a quota 5 punti, alle spalle del Milan.
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© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom
Successo di misura per il Parma, che passa 1-0 con il Como Women: decide la rete di Distefano nella ripresa. Un successo che permette alle crociate di salire a quota 5 in classifica alle spalle del Milan.
Sabato 7 novembre
Como 1907-Roma 0-4
33' Oliviero, 42' Rieke, 66' Pilgrim, 90' Giugliano.
Milan-Inter 0-3
57', 83' Bugeja rig. (I), 67' Glionna (I).
Juventus-Sassuolo 2-1
20 Clelland (S), 72' Redondo (J), 77' Salvai (J)
Domenica 8 novembre
Parma-Como Women 1-0
61' Distefano
Ternana Women-Fiorentina ore 15:00
Lazio-Napoli Women ore 18:00
La classifica della Serie A Women
Roma 18*
Inter 16*
Como 1907 11*
Juventus 9*
Como Women 8*
Fiorentina 7
Ternana Women 7
Milan 6*
Parma 5*
Napoli Women 4
Lazio 2
Sassuolo 2*
*Una partita in più
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