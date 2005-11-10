Serie A, la classifica aggiornata: Milan momentaneamente 4°. L'Atalanta scavalca il Genoa
Gaetano Mocciaro
Vincono Milan e Atalanta. Pesa soprattutto il successo dei rossoneri che reagiscono dopo la figuraccia rimediata in Europa League contro il Ferencvaros. Orobici che non vincevano in campionato dal 12 ottobre, 3-1 al Venezia. Da allora due pareggi e due sconfitte. Questo il quadro aggiornato, in attesa di Inter-Como e Fiorentina-Juventus che chiuderanno l'11ª giornata:
SERIE A - LA CLASSIFICA AGGIORNATA
1. Lazio 29 punti
2. Roma 27
3. Inter 25
4. Milan 24
5. Como 23
6. Frosinone 20
7. Juventus 17
8. Bologna 17
9. Cagliari 16
10. Napoli 15
11. Torino 14
12. Atalanta 14
13. Genoa 13
14. Lecce 10
15. Parma 8
16. Fiorentina 8
17. Sassuolo 8
18. Monza 7
19. Venezia 6
20. Udinese 5
SERIE A - IL PROGRAMMA DELL'11ª GIORNATA
Venezia - Udinese 2-1
54' Basic (V), 57' aut. Moreno (U), 65' Kike Perez (V)
Cagliari - Frosinone 1-0
38' Adopo
Torino - Lecce 1-1
60' Simeone (T), 73' N'Dri (L)
Parma - Bologna 1-2
53' Theate (B), 72' rig. Orsolini (B), 81' rig. Sierro (G)
Roma - Sassuolo 3-0
27' Hermoso, 30' aut. Walukiewicz, 58' Mora
Napoli - Lazio 1-1
28' Frattesi (L), 48' aut. Pedraza (N)
Genoa - Milan 1-2
13' Cisse (M), 19' Pulisic (M), 88' Ellertson (G)
Monza - Atalanta 0-1
49' Krstovic
Inter - Como
8 novembre, ore 18, DAZN e Sky
Fiorentina - Juventus
8 novembre, ore 20.45, DAZN
SERIE A - LA CLASSIFICA MARCATORI
9 reti: Varela (Monza)
8 reti: Raimondo (Frosinone) e Malen (Roma)
7 reti: Krstovic (Atalanta)
5 reti: Maldini (Cagliari), Douvikas (Como), Calò (Frosinone), Thuram (Inter), Cisse e Rabiot (Milan)
4 reti: Mastantuono (Fiorentina), Osmajic (Genoa), Lautaro Martinez (Inter), Frattesi, Isaksen e Noslin (Lazio), Pulisic e Moreira (Milan), De Bruyne (Napoli), Mora (Roma) e Adams (Torino)