Serie A, la classifica aggiornata: Milan momentaneamente 4°. L'Atalanta scavalca il Genoa

Vincono Milan e Atalanta. Pesa soprattutto il successo dei rossoneri che reagiscono dopo la figuraccia rimediata in Europa League contro il Ferencvaros. Orobici che non vincevano in campionato dal 12 ottobre, 3-1 al Venezia. Da allora due pareggi e due sconfitte. Questo il quadro aggiornato, in attesa di Inter-Como e Fiorentina-Juventus che chiuderanno l'11ª giornata:

SERIE A - LA CLASSIFICA AGGIORNATA

1. Lazio 29 punti

2. Roma 27

3. Inter 25

4. Milan 24

5. Como 23

6. Frosinone 20

7. Juventus 17

8. Bologna 17

9. Cagliari 16

10. Napoli 15

11. Torino 14

12. Atalanta 14

13. Genoa 13

14. Lecce 10

15. Parma 8

16. Fiorentina 8

17. Sassuolo 8

18. Monza 7

19. Venezia 6

20. Udinese 5

SERIE A - IL PROGRAMMA DELL'11ª GIORNATA

Venezia - Udinese 2-1

54' Basic (V), 57' aut. Moreno (U), 65' Kike Perez (V)

Cagliari - Frosinone 1-0

38' Adopo

Torino - Lecce 1-1

60' Simeone (T), 73' N'Dri (L)

Parma - Bologna 1-2

53' Theate (B), 72' rig. Orsolini (B), 81' rig. Sierro (G)

Roma - Sassuolo 3-0

27' Hermoso, 30' aut. Walukiewicz, 58' Mora

Napoli - Lazio 1-1

28' Frattesi (L), 48' aut. Pedraza (N)

Genoa - Milan 1-2

13' Cisse (M), 19' Pulisic (M), 88' Ellertson (G)

Monza - Atalanta 0-1

49' Krstovic

Inter - Como

8 novembre, ore 18, DAZN e Sky

Fiorentina - Juventus

8 novembre, ore 20.45, DAZN

SERIE A - LA CLASSIFICA MARCATORI

9 reti: Varela (Monza)

8 reti: Raimondo (Frosinone) e Malen (Roma)

7 reti: Krstovic (Atalanta)

5 reti: Maldini (Cagliari), Douvikas (Como), Calò (Frosinone), Thuram (Inter), Cisse e Rabiot (Milan)

4 reti: Mastantuono (Fiorentina), Osmajic (Genoa), Lautaro Martinez (Inter), Frattesi, Isaksen e Noslin (Lazio), Pulisic e Moreira (Milan), De Bruyne (Napoli), Mora (Roma) e Adams (Torino)