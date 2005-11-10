La promessa che diventa leader. D'Uffizi si è preso l'Ascoli, e adesso anche l'Under 21

In un momento storico in cui in Italia si parla molto della carenza di attaccanti, ecco che la Nazionale Under 21 potrebbe regalare un nuovo talento, finora rimasto ancora ai margini dell'azzurro: per l'esterno offensivo dell'Ascoli Simone D'Uffizi, è infatti arrivata la prima chiamata, dal CT Silvio Baldini.

La promessa che si è trasformata in leader.

Nato a Roma nel 2004, D'Uffizi inizia la sua carriera alla Lodigiani, che lo cede poi in prestito al Team Nuova Florida; assapora sì il calcio dei grandi, ma la svolta - segnata dall'esordio tra i pro - arriva nell'estate del 2021, quando firma con la Viterbese. O meglio, quella è una prima svolta, perché il momento decisivo della sua carriera si chiama Ascoli: è stato infatti uno dei maggiori protagonisti della cavalcata in Serie B, nonostante non fosse tra i nomi accreditati a farlo, e anche in cadetteria si sta confermando. Dal rendimento costante per tutta la stagione scorsa, si è messo in ottima luce con accelerazioni, capacità di creare superiorità numerica, ottima partecipare alla fase difensiva della squadra, determinazione negli ultimi metri di campo; i marchigiani lo hanno infatti blindato sino al 2030 nello scorso mese di luglio. Una stabilità, anche per il calciatore, che sicuramente gioverà a tutti. Nazionale compresa, sì.

La nota del club bianconero.

Simone D’Uffizi ha ricevuto oggi la sua prima convocazione nella Nazionale Italiana Under 21.

Un traguardo importante per il calciatore, che ha superato da poco le cento presenze con la maglia del Picchio ed un riconoscimento per il Club e per lo staff tecnico che hanno saputo credere in lui, valorizzandolo e puntando quotidianamente sul suo percorso di crescita continua e in costante evoluzione.

L’attaccante bianconero questa sera raggiungerà il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia (PI) per rispondere alla chiamata del CT Baldini. L’Italia Under 21 disputerà due amichevoli di prestigio: venerdì 13 novembre, alle ore 18:30, gli Azzurrini affronteranno la Francia allo stadio “Le Basser” di Laval, mentre lunedì 16 novembre, alle ore 18:15, l’avversario sarà il Belgio all’ “Armando Picchi” di Livorno. Entrambe le gare saranno trasmesse in diretta su Rai 2.