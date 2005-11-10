Fiorentina Femminile, poker alla Ternana: Hurtig trascina le viola al quarto posto
Daniel Uccellieri
Poker della Fiorentina Femminile sul campo della Ternana, le viola si sono imposte 4-0 trascinate dalla doppietta di Hurtig. A segno anche Bregaard e Cerrato. Con questo successo la Fiorentina sale al quarto posto in classifica con 10 punti.
Sabato 7 novembre
Como 1907-Roma 0-4
33' Oliviero, 42' Rieke, 66' Pilgrim, 90' Giugliano.
Milan-Inter 0-3
57', 83' Bugeja rig. (I), 67' Glionna (I).
Juventus-Sassuolo 2-1
20 Clelland (S), 72' Redondo (J), 77' Salvai (J)
Domenica 8 novembre
Parma-Como Women 1-0
61' Distefano
Ternana Women-Fiorentina 0-4
27' e 62' Hurtig, 45+2' Bredgaard, 90' Cerrato
Lazio-Napoli Women ore 18:00
La classifica della Serie A Women
Roma 18*
Inter 16*
Como 1907 11*
Fiorentina 10*
Juventus 9*
Como Women 8*
Ternana Women 7*
Milan 6*
Parma 5*
Napoli Women 4
Lazio 2
Sassuolo 2*
*Una partita in più