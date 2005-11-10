Nervi tesi in Folgore Caratese-Carpi. Cassani si gioca la panchina e i lombardi sono in nove

Si stanno giocando le ultime gare di questa domenica di Serie C (CLICCA QUI per il punto della situazione dopo i primi tempi delle stesse), e tra i tre match del Girone A spicca quello tra Folgore Caratese e Carpi, a ora gara di bassa classifica. Un match sicuramente singolare, che sta dimostrando quando entrambe le squadre avvertano la pressione. Nervi decisamente tesi alla Sportitalia Arena.

Cassani è in bilico, una vittoria scaccerebbe la crisi?

Il rinnovo era arrivato nei mesi scorsi, il Carpi crede molto nel lavoro del tecnico Stefano Cassani, ma la situazione di classifica è a oggi preoccupante, e una sconfitta potrebbe pregiudicare il futuro dell'allenatore. Al momento in cui scriviamo, non è cambiato il parziale, le formazioni sono sullo 0-0, ma è chiaro che gli emiliani hanno bisogno di una vittoria, vista anche la netta superiorità numerica; il trainer era stato confermato settimana scorsa dal presidente Claudio Lazzaretti, ma in caso di non successo in Lombardia la serata potrebbe essere molto calda.

Il nervosismo taglia l'aria in casa Folgore Caratese.

Per la formazione i casa, match subito in salita, perché al 26' è arrivata l'espulsione per Daniel Salvalaggio: il portiere dei lombardi è uscito in malo modo dalla propria area stendendo Carpani, e l'FVS ha giudicato poi da rosso - confermando la decisione del direttore di gara - l'intervento. Disgraziato anche il finale di primo tempo, con Emanuele Ndoj che in tre minuti rimedia due gialli; che sommati fanno un rosso. Graziato invece, sempre nel primo tempo, Kristians Mezsargs, che per un colpo su Rossini riceve solo l'ammonizione. In un momento così delicato, però, il nervosismo non aiuta.