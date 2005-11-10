Serie C, i parziali della 13ª giornata: Pianese avanti sul Perugia. Nel Girone A sorride il Treviso

Cinque le gare in campo per questa 13ª giornata di Serie C, che, lo ricordiamo, non vedrà confronti alle ore 20:30; archiviate le gare odierne, che hanno preso il via alle 17:30, il turno si concluderà domani. A ogni modo, è da evidenziare, nel Girone B, il vantaggio della Pianese sul Perugia, mentre è di 1-1 il parziale del match del 'Riviera delle Palme'; nel Girone A, invece, è avanti solo il Treviso, che sta conducendo questi primi 45' avanti sul Novara. Per il resto, nel raggruppamento, due pareggi, con la Folgore Caratese però in nove uomini.

Di seguito, il punto della situazione:

SERIE C - 13ª GIORNATA

Girone A

Ora in campo (parziale)

Desenzano-Ospitaletto 0-0

Folgore Caratese-Carpi 0-0

Treviso-Novara 1-0

24' Romeo

Già giocate

Alcione Milano-Lumezzane 0-1

90' D'Agostino

Union Brescia-Arzignano Valchiampo 3-2

19' Mallamo (U), 39' Nanni (A), 53' Latki (A) 58' e 97' [rig.] Rizzo Pinna (U)

Pro Vercelli-Dolomiti Bellunesi 4-2

15' Estrella (D), 22' [rig.] e 41' Bertoli (P), 44' [aut.] Toci (D), 65' Coccolo (P), 83' Lattanzio (D)

Pergolettese-Renate 2-3

34' Delcarro (R), 45+7' [rig.] Kerrigan (R), 58' Ferrandino (P), 80' Conti (P), 81' Anelli (R)

Trento-AlbinoLeffe 2-1

1' Molina (T), 45+4' [rig.] Mandelli (A), 63' Maffei

Giana Erminio-Cittadella 0-0

Lecco-Juventus Next Gen 4-0

6' Casarotto, 50' Capello, 56' Manetti, 72' Murillo

La classifica del Girone A: Cittadella 31, Brescia 28, Trento 27, Arzignano Valchiampo 21, Lecco 20, Ospitaletto 19*, Treviso 19*, Alcione 18, Lecco 17, AlbinoLeffe 17, Pergolettese 17, Lumezzane 16, Pro Vercelli 16, Novara 13*, Desenzano 13*, Giana Erminio 12, Carpi 12*, Juventus Next Gen 11, Renate 11, Dolomiti Bellunesi 10, Folgore Caratese 7*

*Una partita in meno

GIRONE B

Ora in campo (parziale)

Pianese-Perugia 1-0

4' Ercolani

Sambenedettese-Guidonia Montecelio 1-1

6' Candellori (S), 41' Errico (G)

Lunedì 9 novembre

Ore 20:30 - Pineto-Vis Pesaro

Già giocate

Atalanta U23-Reggiana 4-3

10' Cavaliere (R), 20' Zanaboni (A), 38' Diao (A), 42' [aut.] Vallarelli (R), 45'+7 Henry (R), 49' Portanova (R), 84' Guerini (A)

Ostiamare-Spezia 0-4

6', 72' Mazzocchi (S), 45'+2 Jimenez (S), 90'+3 Cannavo (S)

Forlì-Gubbio 1-0

45+3' Perretta

Vado-Ravenna 1-3

44' Maggio (R), 52' Rabbi (R), 59' [rig.] Cernigoi (V), 89' Esposito (R)

Grosseto-Pescara 1-3

50' Erradi (P), 52' Parigi (P), 55' Gaddini (G), 90' Milan (P)

Torres-Latina 2-0

51' Bunino, 64' Corsinelli

Campobasso-Livorno 1-1

5' Leonardi (C), 39' Gabbiani (L)

La classifica del Girone B: Spezia 35, Ravenna 29, Grosseto 23, Pescara 22, Torres 22, Reggiana 20, Livorno 20, Campobasso 19, Atalanta U23 18, Guidonia Montecelio 17*, Perugia 17*, Vado 16, Latina 15, Forlì 15, Pineto 14*, Sambenedettese 10*, Pianese 10*, Ostiamare 9, Gubbio 8, Vis Pesaro 5*

*Una partita in meno

GIRONE C

Già giocate

Casertana-Casarano 1-0

10' Pezzella

Crotone-Giugliano 0-1

34' Balde

Inter U23-Salernitana 1-0

41' Charlys

Scafatese-Audace Cerignola 4-1

24' Suhs (S), 45' De Chiara (S), 54' Dambros (S), 55' Gambale, 82' Emmausso (S)

Catania-Sorrento 2-0

24' Bruzzaniti, 39' Cicerelli

Monopoli-Cosenza 0-0

Savoia-Potenza 1-3

13' Meola (S), 24' Bruschi (P), 34' Dos Santos (P), 85' Russo (P)

Lunedì 9 novembre

Ore 20:30 - Altamura-Cavese

Ore 20:30 - Foggia-Barletta

Ore 20:45 - Picerno-Bari

La classifica del Girone C: Potenza 31, Catania 22, Bari 22*, Scafatese 21, Casertana 20, Monopoli 20, Sorrento 20, Audace Cerignola 20, Picerno 18*, Giugliano 16, Foggia 15*, Cavese 15*, Salernitana 15, Casarano 15, Altamura 15*, Barletta 12* Savoia 12, Cosenza 1', Crotone 1°

° penalizzato di 6 punti

*Una partita in meno