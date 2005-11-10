Solo una volta il Napoli di De fece così pochi punti in A. Ma era una neopromossa

Solo una volta il Napoli di De fece così pochi punti in A. Ma era una neopromossaTMW
Gaetano Mocciaro
15 punti nelle prime 11 giornate, il Napoli va alla sosta nazionali al 10° posto. Un dato che deve far riflettore su una stagione dove quasi nulla sta andando per il verso giusto. Uno scenario che sta fotografando il fallimento della gestione Allegri, a maggior ragione se paragonato alle stagioni passate.
17/18 - Allenatore Maurizio Sarri
31 punti
1° posto
18/19 - Carlo Ancelotti
25 punti
3° posto
19/20 - Carlo Ancelotti
18 punti
7° posto
20/21 - Gennaro Gattuso
24 punti
2° posto
21/22 - Luciano Spalletti
31 punti
1° posto
22/23 - Luciano Spalletti
29 punti
1° posto
23/24 - Rudi Garcia
21 punti
4° posto
24/25 - Antonio Conte
25 punti
1° posto
25/26 - Antonio Conte
21 punti
4° posto
26/27 - Massimiliano Allegri
15 punti
10° posto
Il precedente in A nell'era De Laurentiis
Per trovare un unizio simile bisogna risalire al primo anno in Serie A dell'era De Laurentiis, stagione 2007/08 con Edy Reja in panchina. Parliamo però di una squadra che l'anno prima era in Serie B e due anni prima in C. E dove i 15 punti ottenuti si potevano considerare un ottimo bottino, a maggior ragione perché stavano portando la squadra al 7° posto in classifica.
Difesa, numeri preoccupanti
Preoccupante anche la difesa che doveva essere l'arma migliore delle squadre di Massimiliano Allegri. Con 14 reti al passivo. Per trovare uno score peggiore dobbiamo risalire al secondo anno di Carlo Ancelotti, stagione 2019/20 e che portò alla fine all'esonero del tecnico.