Solo una volta il Napoli di De fece così pochi punti in A. Ma era una neopromossa

15 punti nelle prime 11 giornate, il Napoli va alla sosta nazionali al 10° posto. Un dato che deve far riflettore su una stagione dove quasi nulla sta andando per il verso giusto. Uno scenario che sta fotografando il fallimento della gestione Allegri, a maggior ragione se paragonato alle stagioni passate.

17/18 - Allenatore Maurizio Sarri

31 punti

1° posto

18/19 - Carlo Ancelotti

25 punti

3° posto

19/20 - Carlo Ancelotti

18 punti

7° posto

20/21 - Gennaro Gattuso

24 punti

2° posto

21/22 - Luciano Spalletti

31 punti

1° posto

22/23 - Luciano Spalletti

29 punti

1° posto

23/24 - Rudi Garcia

21 punti

4° posto

24/25 - Antonio Conte

25 punti

1° posto

25/26 - Antonio Conte

21 punti

4° posto

26/27 - Massimiliano Allegri

15 punti

10° posto

Il precedente in A nell'era De Laurentiis

Per trovare un unizio simile bisogna risalire al primo anno in Serie A dell'era De Laurentiis, stagione 2007/08 con Edy Reja in panchina. Parliamo però di una squadra che l'anno prima era in Serie B e due anni prima in C. E dove i 15 punti ottenuti si potevano considerare un ottimo bottino, a maggior ragione perché stavano portando la squadra al 7° posto in classifica.

Difesa, numeri preoccupanti

Preoccupante anche la difesa che doveva essere l'arma migliore delle squadre di Massimiliano Allegri. Con 14 reti al passivo. Per trovare uno score peggiore dobbiamo risalire al secondo anno di Carlo Ancelotti, stagione 2019/20 e che portò alla fine all'esonero del tecnico.