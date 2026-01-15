Como, Ramon: "Numeri difensivi? Siamo bravi, ma abbiamo anche un gran portiere"
Il difensore del Como Jacobo Ramon ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match contro il Milan valido per il recupero della 16^ giornata di Serie A.
A livello difensivo come sarà?
"Dobbiamo essere attenti, conosciamo i punti di forza del Milan tra cui il contropiede".
Ottimi numeri difensivi: come fate ad essere belli davanti e puliti dietro?
"Teniamo tanto la palla, così ci difendiamo. Siamo bravi dietro e abbiamo anche un grande portiere".
