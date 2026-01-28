Como, Morata: "Per me, molto più di un gol. Grazie a chi mi è stato accanto"
Arriva in Coppa Italia il primo gol in maglia Como di Alvaro Morata, centravanti spagnolo arrivato in estate dal Milan.
Contro la Fiorentina l'ex Real Madrid mette a segno la rete del definitivo 3-1 al 'Franchi' e subito dopo il match pubblica un post sul proprio profilo Instagram:
"Per me, molto più di un gol. Grazie a tutte le persone che mi sono state accanto. Grazie Como".
Quelli appena trascorsi sono stati per il classe 1992 mesi davvero duri. Fra vicende personali e critiche costanti per il suo rendimento in campo. Oggi contro la Fiorentina il gol che potrebbe cambiare il destino della sua avventura nel club lariano.
