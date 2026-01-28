Cagliari, innesto per il futuro: chiuso l'acquisto del maliano Beidi Gallea dal Lumezzane
Dopo che nei giorni scorsi era emerso l'interesse della Juventus Next Gen, oggi per Francesco Beidi Gallea, difensore maliano classe 2005 del Lumezzane, è emerso anche il nome del club che ne acquisirà la proprietà del cartellino.
Si tratta, secondo quanto riportato da SkySport del Cagliari del presidente Tommaso Giulini che ne acquisirà la proprietà adesso lasciando però il giocatore cresciuto nelle giovanili del Torino ancora nelle file del Lumezzane fino al termine della stagione.
Arrivato al club bresciano la scorsa estate, Beidi Gallea fino a a messo a referto 12 presenze.
