Catanzaro, ecco l'indennizzo chiesto all'Hellas Verona per far partire Cissè

Alphadjo Cissé potrebbe lasciare il Catanzaro dopo appena sei mesi. Il talento classe 2006, in prestito secco dall'Hellas Verona, è finito nel mirino del PSV Eindhoven, campione d'Olanda in carica, che vorrebbe portarlo subito in Eredivisie.

Secondo quanto riportato da L'Arena, la trattativa coinvolge tre club e si sviluppa su due binari paralleli. Da un lato il Catanzaro, che deve autorizzare l'interruzione anticipata del prestito, dall'altro l'Hellas Verona e il PSV che negoziano sul trasferimento definitivo. I calabri hanno fissato il prezzo per lasciar partire il giovane attaccante: un milione di euro di indennizzo. La proposta del Verona è però circa la metà, attorno ai 500mila euro, ma le distanze non sembrano incolmabili e le parti sarebbero già al lavoro per trovare la quadra.

Il nodo principale riguarda l'accordo tra Verona e PSV. Gli olandesi dovrebbero mettere sul piatto circa 10 milioni di euro per convincere gli scaligeri a cedere definitivamente il cartellino del giocatore. Solo con questa cifra importante il Verona sarebbe più propenso ad accontentare anche le richieste economiche del Catanzaro, chiudendo così l'operazione a tre.