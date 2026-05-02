Sassuolo appagato contro il Milan? Grosso: "Le motivazioni ci sono, vogliamo finire bene"

Il Sassuolo sta chiudendo con grande tranquillità una stagione ottima, con la salvezza raggiunta con largo anticipo. Una situazione he può portare ad un inevitabile rilassamento, scongiurato però dalle parole di Fabio Grosso in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Milan.

C'è il rischio di vedere una squadra appagata o grande motivazione per raggiungere un grande obiettivo?

"Le motivazioni ci sono, siamo stati bravi a venir fuori da certe situazioni per un campionato difficile per una neopromossa, poi l'anno prossimo cambieranno gli scenari e avrai qualcosa su cui appoggiare altre caratteristiche. Noi siamo motivati, poi ci sono tante situazioni. Noi con la Fiorentina abbiamo alternato i momenti, poi era una giornata particolare a un orario particolare, contro un avversario motivato. Ci stiamo concedendo il meritatissimo recupero poi negli altri giorni in cui stiamo insieme proviamo ad alzare il livello e mi auguro di riuscire a fare una bella partita perché questa squadra merita di finire bene il campionato. Nel girone di ritorno abbiamo fatto gli stessi punti dell'andata e possiamo ancora migliorare e vogliamo provare a farlo. Noi non abbiamo obiettivi di classifica ma abbiamo la volontà di cercare di fare gare".

Il Milan parte dal basso e allunga le squadre anche se non ci sarà Modric: come pensa di controbattere?

"Domani manca Modric, un pezzo importante per loro, un peccato per lo sport che dimostrato di poter determinare ancora. Ci saranno momenti in cui proveremo a essere aggressivi, altri dove ci costringeranno a esserlo in altre zone di campo, dunque bisogna essere bravi a riconoscere i momenti, con la sensazione di capire che il nostro livello deve essere molto alto perché altrimenti in queste partite riesci a raccogliere qualcosa. Ci siamo preparati a tante soluzioni e proveremo a resistere al loro potenziale, che è di tutto rispetto".

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