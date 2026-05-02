Parlano Allegri e Spalletti, Italiano aggiorna sul futuro. Napoli, addio Cajuste: le top news delle 18

Il tecnico del Milan Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Sassuolo, rispondendo così a chi gli ha chiesto se può esistere in futuro una squadra senza Rafael Leao: "Parlare di mercato ora non ha senso. Se ti va male una partita e gli altri vincono te li ritrovi addosso. Un passettino alla volta, vogliamo tornare a giocare la Champions e tutto il gruppo deve essere concentrato su questo. Poi a fine stagioni tutti faremo valutazioni per proseguire e vedere di migliorare l'anno prossimo il lavoro fatto quest'anno".

Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, è intervenuto in conferenza stampa, parlando anche del suo futuro: "Avrei preferito non parlare di questi aspetti perché c'è grande concentrazione sulla gara di domani per riscattare come siamo usciti dallo stadio la settimana scorsa. Comunque non c'è nulla da nascondere: mi incontrerò a breve con la società e si farà il punto della situazione come è stato fatto nella passata annata. Faremo un punto sugli obiettivi che si saranno raggiunti e sulle prospettive future. Non ci sono segreti, dopo l'incontro saprete tutto sul mio futuro, anche se ho ancora un anno di contratto. Anche nelle altre società sto vedendo che ci sono del appuntamenti fissati tra società e allenatori".

Anche nella giornata di oggi, Lautaro Martinez si è regolarmente allenato insieme al resto del gruppo a disposizione di Cristian Chivu. Per il Toro si tratta del terzo allenamento consecutivo insieme al resto dei compagni di squadra, dopo il rientro dall'infortunio al polpaccio. Per questo motivo, nella mente di Chivu sta crescendo la voglia di schierare titolare l'argentino al fianco di Marcus Thuram nella sfida contro il Parma che potrebbe regalare la matematica dello Scudetto ai nerazzurri.

Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, è intervenuto in conferenza stampa, parlando così della volontà di Dusan Vlahovic di rimanere in bianconero: "Direi che ha voglia perché si sta allenando con grande entusiasmo, è un professionista con grande carattere, lui ha le caratteristiche che mancano alla squadra. Come per Yildiz, anche lui sa di poter essere utile per queste 4 partite a mettere del suo per il raggiungimento di questo obiettivo. Ci sarà da vedere con che tempistiche, abbiamo dovuto perfezionare il lavoro addosso a lui perché ha subito un infortunio di quelli belli tosti. Ma ce l’abbiamo a disposizione e questa è la cosa fondamentale. Poi è a disposizione con il ghigno giusto".

Jens Cajuste da oggi è più vicino all'addio Napoli. Il centrocampista svedese classe '99 acquistato nell'estate 2023 e nuovamente prestato un anno fa all'Ipsiwich Town dopo il secondo prestito al club inglese può diventare definitivamente un Tractor Boys. La scorsa estate, al momento del nuovo accordo tra le due società, era stato infatti concordato un obbligo di riscatto legato anche alla promozione in Premier League dei blues. Questa condizione oggi ha raggiunto i crismi dell'ufficialità dopo la vittoria dell'Ipswich contro il QPR, dopo un 3-0 che ha permesso ai ragazzi di Kieran McKenna di chiudere la Championship al secondo posto. Agli azzurri 7,5 milioni di euro.

L'Udinese ha battuto 2-0 nell'anticipo del sabato pomeriggio di Serie A il Torino grazie ai gol di Ehizibue e Kristensen. Adesso invece è in programma Como-Napoli.