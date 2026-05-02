Lumezzane all'esame Alcione. Troise: "Attenzione, loro alle volte erano in lotta per il 2° posto..."
Dopo 22 anni, quelli che sono passati dalla contestatissima sfida contro il Cesena terminata con rissa e maxi squalifiche, il Lumezzane torna a disputare tra le mura amiche del 'Saleri' i playoff di Serie C, con la sfida all'Alcione Milano, valevole per il primo turno della fase a gironi.
Della stessa, come si legge sui canali ufficiali del club, ha parlato il tecnico Emanuele Troise: "Inizia un nuovo torneo di fatto, già solo per il fatto di giocarsi tutto in novanta minuti con gare secche, o al massimo di andata e ritorno. Si prepara gara per gara, a seconda della partita che ti aspetta, noi affrontiamo un Alcione di cui dobbiamo ricordare il ruolo che ha recitato per tutta la stagione, dove ci sono stati momenti in cui si giocava il secondo posto. Proprio per questo nulla va dato per scontato, soprattutto in una partita di soli novanta minuti, non ci si può basare sull’avere due risultati a favore su tre, ci saranno tante gare all’interno della stessa, quindi bisogna scendere in campo liberi, bravi a leggere le esigenze della gara. Da adesso si azzera tutto quanto fatto in precedenza".
Conclude: "La felicità di tornare a giocare in casa una gara playoff valida per la B è una grandissima soddisfazione che siamo contenti di aver regalato alla nostra comunità, vogliamo dar loro altre gioie”.