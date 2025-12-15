Live TMW Como, Smolcic: "La Roma non ci ha fatto giocare il nostro calcio"

Al termine di Roma-Como, il comasco Smolcic si è presentato nella sala stampa dello Stadio Olimpico per commentare il match con i giornalisti. Diretta testuale a cura di TMW.

23.25 - Inizia la conferenza stampa

Cosa ti ha colpito della Roma?

"La Roma è una delle squadre più forti del campionato, ci hanno messo in difficoltà giocando uomo contro uomo. Ci hanno messo in difficoltà nel fare il nostro gioco, cosa che facciamo sempre, e nel difendere il pallone. I loro difensori sono davvero forti. Dobbiamo andare avanti: siamo il Como e cerchiamo di fare sempre il nostro gioco. La gara è stata equilibrata, con tante occasioni da una parte e dall'altra".

Cosa non è andato questa sera?

"La Roma si difende bene, non ti dà chances per essere pericolosi. Dall'altra parte, potevamo fare meglio nell'ultimo passaggio. Siamo giovani, io credo molto nella squadra. Facciamo il nostro calcio, oggi di meno, ma per colpa della Roma. Lavoreremo per migliorare".

23.30 - Termina la conferenza.