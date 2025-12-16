Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Lazio, Noslin riscrive il suo futuro: ribalta le gerarchie e si toglie dal mercato

Lazio, Noslin riscrive il suo futuro: ribalta le gerarchie e si toglie dal mercato
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 06:30Serie A
Lorenzo Beccarisi

Doveva essere uno dei primi a salutare Formello nel mercato di gennaio, invece Tijjani Noslin si è ritagliato un ruolo importante nella Lazio e Maurizio Sarri sta iniziando a dargli fiducia. "In un certo tipo di partita è un attaccante straordinario" ha dichiarato il tecnico toscano dopo il successo di Parma arrivato proprio grazie a un lampo dell'olandese. "Ho lavorato tutti i giorni in palestra per migliorare fisicamente e si è visto" ha detto l'ex Verona ai canali ufficiali biancocelesti, sottolineando quella che è la sua crescita anche atletica. Un anarchico che Sarri fatica a inquadrare tatticamente, ma che può rappresentare quella variante impazzita all'interno di uno spartito che difensivamente parlando rasenta la perfezione. Quell'elemento in grado di fare la differenza anche a gara in corso e per questo, salvo sorprese, non partirà a gennaio.

Lazio, Noslin si è ripreso i biancocelesti. Ora può restare

Fino a qualche settimana fa si parlava di uno scambio con Ilic che potesse accontentare sia la Lazio che il Torino. A distanza di qualche giorno ci sono state però tante novità, dall'impatto di Noslin in biancoceleste alla rivoluzione granata con l'addio di Vagnati e il ritorno di Petrachi. Adesso è difficile immaginare che l'olandese possa lasciare Formello, specialmente vista la partenza di Boulaye Dia in Coppa d'Africa. Noslin è il vice Castellanos e sta avendo un impatto decisamente migliore rispetto a quello dell'ex Salernitana, autore di un solo gol ad agosto contro il Verona. L'olandese a Parma ha segnato il secondo gol in campionato in appena 126 minuti, a cui va aggiunto anche il calcio di rigore procurato proprio con il Torino nel recupero. Dei 158 minuti giocati in undici presenze compresa la Coppa Italia, ben 82 sono arrivati nelle ultime tre partite nonostante il ritorno di Castellanos. Noslin ora è un elemento importante per Maurizio Sarri e, di fatto, si è tolto dal mercato.

