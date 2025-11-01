Como, Smolcic prima del Napoli: "Squadra top, giocano con uno stile simile al nostro"

Ivan, Smolcic, difensore del Como, è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla gara contro il Napoli: "Il Napoli è un top team, ci siamo preparati bene per questa partita e dobbiamo dimostrarlo sul campo. Loro hanno ottimi esterni e attaccanti forti, giocano con uno stile simile al nostro".