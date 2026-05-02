A Bergamo equilibrio nei primi 45': Atalanta e Genoa ancora a reti bianche
Equilibrio a Bergamo, con il primo tempo fra Atalanta e Genoa che finisce 0-0. La squadra di Daniele De Rossi si è presentata alla "New Balance Arena" senza paura, con Colombo supportato da Vitinha ed Ekhator, e vicinissima al gol dopo due minuti col portoghese che però a tu per tu con Carnesecchi calcia debolmente.
Atalanta che si presenta col tandem Scamacca-Krstovic che fin qui non punge. Ci prova da lontano il montenegrino dopo 8 minuti, impegnando Bijlow, per i lresto prova a creare qualcosa De Ketelaere.
Un pari che se dovesse rimanere tale anche al termine della partita, toglierebbe ulteriori speranze all'Atalanta per un posto in Europa League mentre avvicina sempre più alla salvezza il Genoa, che allo stato attuale delle cose può solo essere raggiunto dalla Cremonese.