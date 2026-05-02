Napoli, Conte: "Passo avanti per la Champions. Il Como si giocava qualcosina più di noi"

Antonio Conte guarda il lato positivo del pareggio del Napoli a Como. Ecco le sue parole affidate a DAZN (QUI L'INTERVISTA INTEGRALE):

"È stata comunque una buona prestazione, altrimenti non esci indenne da queste partite. Sia noi che il Como ci giocavamo tantissimo, forse più il Como a livello di qualificazione Champions. Nel primo tempo abbiamo un po' faticato a dare la pressione giusta, ma non dimentichiamo che loro hanno un calciatore in porta e diventa molto complicato. I ragazzi sono stati bravi, nel secondo tempo siamo cresciuti a livello di qualità di giocate e abbiamo avuto le occasioni per fare gol. Mancano tre partite, abbiamo fatto un altro passo in avanti non solo per un posto Champions ma per un posto più in alto possibile. Ai ragazzi vanno fatti i complimenti per quanto fatto su un campo difficile e contro una squadra molto complicata".