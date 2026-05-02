Capello: "Leao imbolsito, non ha più lo scatto di qualche anno fa. Milan, prendi Sorloth"

Mister Fabio Capello, ex tecnico tra le altre del Milan, ha parlato sulle colonne odierne de La Gazzetta dello Sport del mercato estivo dei rossoneri e della ricerca di un grande centravanti. Di seguito un estratto della sua analisi, a partire da Lewandowski:

"Io non punterei sul polacco. Un campione e un bomber eccezionale - ci mancherebbe -, ma troppo in là con gli anni. Ad agosto Lewa taglierà il traguardo delle 38 primavere. Modric ha fatto bene anche a 40 anni? Ma un centravanti non è un regista. Quando un bomber perde l’agilità dei tempi migliori, diventa più facile da marcare. Fossi il Milan guarderei altrove”.

Poi, un commento su Sorloth: "Mi convince. Sì, è un attaccante dal peso specifico importante e una soluzione interessante anche in ottica Europa. Di sicuro lo vedo meglio di chi ha oggi in rosa Allegri. Se mi riferisco a Leao? Non solo a lui, ma non ho mai fatto mistero di non riuscire a considerare Rafa un centravanti vero e proprio. E badate bene, io sono sempre stato un fan di Leao. Ultimamente, però, lo vedo imbolsito. Non ha più lo scatto bruciante di qualche anno fa e nel ruolo in cui gioca ora fatica molto".