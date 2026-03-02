Como, sorpresa al centro sportivo: visita dell'ex Pepe Reina
Visita speciale nella giornata di oggi per il Como nel proprio centro sportivo. Il tecnico Fabregas e tutta la squadra ha infatti accolto l'ex Pepe Reina, con lo spagnolo che è stato immortalato da una storia Instagram dal portiere Noel Tornqvist.
"Che grande onore incontrare un'assoluta leggenda", ha scritto il giocatore del Como ritratto accanto a Reina. L'ex portiere spagnolo, ricordiamo, ha giocato una stagione in maglia lariana, quella della prima in Serie A, mettendo insieme un totale di 12 presenze.
