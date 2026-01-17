Como su Nuno Tavares? Fabregas: "Se troviamo l'occasione giusta per migliorare, bene"
Mister Cesc Fabregas, intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida con la Lazio, è stato interpellato anche sul presunto interesse del Como per il laterale biancoceleste Nuno Tavares. Queste le sue dichiarazioni sul portoghese: Nuno Tavares interessa?
"Se troviamo il momento giusto e l'occasione giusta che ti migliora la squadra, bene. Ma in questo momento non siamo vicini a nessuno".
Su Tavares resta forte anche l’interesse del Besiktas, pronto a inserirsi nella corsa al giocatore. Intanto a Formello si guarda già al futuro: la Lazio ha infatti virtualmente definito l’arrivo di Pedraza dal Villarreal a partire dal prossimo giugno. Un’eventuale partenza anticipata di Tavares potrebbe però spingere il club capitolino ad accelerare i tempi e anticipare l’ingaggio dell’esterno mancino spagnolo. In questo scenario il Como resta alla finestra, pronto ad approfittare di eventuali spiragli per regalare a Fabregas un rinforzo di spessore sulla corsia sinistra.