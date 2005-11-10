Como, Suwarso: "Champions arrivata prima del previsto. Lo scudetto? Non si promette"

"Uno scudetto non si promette, ma attorno puoi costruire le fondamenta per restare al top". Mirwan Suwarso ha le idee molto chiare. Il patron del Como ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna del Corriere dello Sport della sua società capace di spendere più 400 milioni di euro grazie anche ad aziende come Uber e Netflix che hanno investito molto sul club: "Esserci qualificati per la Champions prima del previsto - sostiene - ha creato un’ulteriore necessità di rafforzarsi. Ma guardate in cosa stiamo investendo: giovani con il potenziale di migliorare e crescere di valore".

Il numero uno biancoblù si sofferma poi sul tema legato al FFP: "Stiamo costruendo le fondamenta per ricavi ricorrenti. Quando ci siamo qualificati per la Champions, il nostro primo passo è stato parlare con l’Uefa. Costruire i nostri piani dentro il quadro normativo fa parte del diventare vincenti".

E per quanto riguarda nuovamente lo scudetto, partendo dal fatto che la Champions è arrivata prima del previsto, Suwarso conclude: "Non fissiamo mai obiettivi di ambizione sportiva - precisa -. La nostra pianificazione riguarda la costruzione di un club finanziariamente sostenibile, che possa permettersi di competere in Europa. La Champions è arrivata prima che il business avesse quella solidità finanziaria".