Padova, Fusi: "La nuova proprietà ha grande ambizione, ha fatto tanti investimenti"

Pietro Fusi, centrocampista del Padova intervistato da TMW a margine del "Galà del Calcio Triveneto", ha speso parole d'elogio per la nuova proprietà dei biancoscudati:

Cosa ne pensi del progetto del Padova con questa nuova proprietà? Ha portato ambizione?

"Sì, grande ambizione. Già da quest'anno vediamo tanti plus, tanti investimenti da parte della società. Anche noi giocatori lo riconosciamo e dobbiamo mettere il nostro per aiutare il club a raggiungere l'obiettivo".

Mister Calabro dopo l'ultima gara ha parlato della necessità di gestire bene anche le emozioni e il nervosismo in campo.

"Questo nervosismo è portato forse dalla voglia di vincere. Giochi in casa, con il tifo dalla tua e la curva aperta, hai il sostegno del pubblico che ti porta la voglia di trionfare, quindi un po' di nervosismo è nato dal fatto che non stavamo vincendo. Ma dobbiamo gestire meglio queste situazioni e cercare di non andare oltre il limite".