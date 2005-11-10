Germania o Italia? Per ora il Club Brugge. E stasera per Tresoldi scatta il derby

Nicolò Tresoldi non ha ancora deciso se rappresentare in futuro la Germania o l'Italia. Classe 2004, per ora è nell'Under 21 tedesca: lo sarà fino al prossimo Europeo di categoria che andrà in scena in Slovacchia nel 2027 tra il 17 giugno e il 4 luglio, poi scioglierà le riserve su una situazione che sia Mancini che Klopp (senza successo) hanno provato a risolvere prima. "Il fatto che non sia presente in questo elenco non significa affatto che abbia deciso contro la Germania o contro l'Italia", le parole del manager tedesco in conferenza stampa all'inizio dell'ultima maxi-sosta. Attaccante, figlio d'arte, Nicolò Tresoldi è nato a Cagliari e ha vissuto in Italia fino ai 13 anni. Poi il trasferimento in Germania con la famiglia, l'ingresso nel settore giovanile dell'Hannover 96 e da lì l'escalation fino alla prima squadra. Fino al trasferimento nel giugno 2025 in quel Club Brugge in cui gioca ancora oggi.

Già 10 gol, in estate no a 35 milioni della Roma

Stasera Tresoldi sfiderà l'Inter nella sfida valida per la seconda giornata della fase campionato della Champions League. Lo farà da capocannoniere e punta di diamate nella squadra belga che oggi occupa il secondo posto in classifica: lo scorso anno ha vinto la classifica cannonieri in Jupiler Pro League con 19 gol, in questo campionato è a quattro reti e ha tutta l'intenzione di ripetersi. Già, perché Tresoldi anche quest'anno è partito col piede giusto: nella parentesi con l'Under 21 tedesca ha realizzato quattro gol in due gare, ha segnato in Champions League contro l'Aston Villa e a fine luglio in Supercoppa di Belgio. In totale sono dieci gol al 13 ottobre per un giocatore che oggi ha già una valutazione di mercato molto importante: in estate sono stati rifiutati 35 milioni dalla Roma che poi ha virato su Castro, per la società belga oggi Tresoldi non vale meno di 50 milioni di euro.

Tresoldi tifa Milan

Per Tresoldi quella di stasera sarà poi una sfida nella sfida. Il giocatore classe 2004 non ha infatti mai nascosto di essere milanista. "Sono un tifoso del Milan, sogno di giocare in rossonero ogni mattina", disse lo scorso febbraio. Un concetto poi ripreso anche quest'estate: "Sono cresciuto tifando Milan. Devo tutto a mio nonno: era milanista ed è stato il maestro di golf di Van Basten, Rijkaard e Gullit. È grazie a lui se sono diventato così sfegatato, li seguo sempre".