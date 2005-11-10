Sudtirol, El Kaouakibi: "Possanzini ci ha dato un'idea molto chiara e forte"

Hamza El Kaouakibi, difensore del Sudtirol, intervistato da TMW a margine del "Galà del Calcio Triveneto", ha parlato anche delle nuove idee portare dal tecnico Davide Possanzini.

"Mister Possanzini ci ha dato una idea molto chiara e molto forte. Molto diversa da quella che avevamo l'anno scorso. I ragazzi hanno approcciato la cosa molto bene e stanno assimilando, siamo un gruppo di ragazzi giovani che hanno tanta voglia di lavorare e imparare. Speriamo di continuare così anche se conosciamo tutti la Serie B, è un campionato imprevedibile. Ma anche se arriveranno momenti difficili giocatori e staff sapranno affrontare tutto nel migliore dei modi".