Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Como, tante assenze con l'Inter e Fabregas può cambiare. Linea a tre con Diao falso nove?

Como, tante assenze con l'Inter e Fabregas può cambiare. Linea a tre con Diao falso nove? TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Niccolò Righi
Oggi alle 18:32Serie A
Niccolò Righi

Cresce l’attesa per la sfida d'alta classifica tra Como e Inter, valida per il 32esimo turno di campionato in programma nel posticipo delle 20:45 di domenica. La marcia dei padroni di casa, tuttavia, è ostacolata da un’infermeria ancora piena.

Cesc Fabregas, riporta Sky Sport, dovrà fare ancora a meno di Jesus Rodriguez e Jacobo Ramon. Entrambi proseguono nel loro percorso di recupero personalizzato, rendendo di fatto impossibile una loro convocazione per il match di domenica. Lo staff medico punta a riaverli a disposizione per l'impegno contro il Sassuolo o, al massimo, per il decisivo ritorno di Coppa Italia proprio contro i nerazzurri. Oltre ai lungodegenti, resta fuori anche il talento svedese Lahdo, ancora alle prese con i postumi dell'infortunio rimediato con l'Under 21.

Queste assenze pesanti potrebbero spingere il tecnico spagnolo verso un cambio di modulo. In difesa potrebbe rivedersi uno schieramento a tre, già testato con successo in altre fasi della stagione. Ma la vera sorpresa potrebbe riguardare il reparto avanzato: il bomber Douvikas sembra destinato inizialmente alla panchina, lasciando spazio a Diao nel ruolo di "falso nueve".

Articoli correlati
Como, Fabregas: "Siamo tutti vicini in classifica, dobbiamo spingere fino alla fine"... Como, Fabregas: "Siamo tutti vicini in classifica, dobbiamo spingere fino alla fine"
Giornata di festa per il Senegal: battuto il Perù, celebrata la Coppa d'Africa 'tolta'... Giornata di festa per il Senegal: battuto il Perù, celebrata la Coppa d'Africa 'tolta'
Senegal-Perù, le formazioni ufficiali: Dia e Diao soluzioni per l'attacco dalla panchina... Senegal-Perù, le formazioni ufficiali: Dia e Diao soluzioni per l'attacco dalla panchina
Altre notizie Serie A
Bologna, Di Vaio: "Curioso di vedere l'Aston Villa fuori casa, è la squadra migliore"... Bologna, Di Vaio: "Curioso di vedere l'Aston Villa fuori casa, è la squadra migliore"
Marianella: "Al completo la Fiorentina vale un po' di più del Crystal Palace, ma... Marianella: "Al completo la Fiorentina vale un po' di più del Crystal Palace, ma senza Kean..."
Bologna, Italiano: "Aston Villa favorito, vediamo se riusciamo a metterlo in difficoltà"... Bologna, Italiano: "Aston Villa favorito, vediamo se riusciamo a metterlo in difficoltà"
Aston Villa, Emery: "Partita impegnativa col Bologna, grande rispetto per Italiano"... Aston Villa, Emery: "Partita impegnativa col Bologna, grande rispetto per Italiano"
Fiorentina, tifoso d'eccezione con il Crystal Palace: a Selhurst Park c'è anche Bove... Fiorentina, tifoso d'eccezione con il Crystal Palace: a Selhurst Park c'è anche Bove
Fiorentina, Vanoli: "In campo con coraggio e personalità, ma c'è anche il ritorno"... Fiorentina, Vanoli: "In campo con coraggio e personalità, ma c'è anche il ritorno"
Friburgo-Celta Vigo, le formazioni ufficiali: la scelta su Grifo, Radu e Marcos Alonso... Friburgo-Celta Vigo, le formazioni ufficiali: la scelta su Grifo, Radu e Marcos Alonso dal 1'
Conte e le altre panchine della prossima stagione. Nico Paz e il futuro al Real Madrid... TMW NewsConte e le altre panchine della prossima stagione. Nico Paz e il futuro al Real Madrid
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Quella di Spalletti è una proposta populista ma anche un grido d'allarme. Mettetevi (s)comodi: i tragici dati italiani e due esempi virtuosi. L'Atalanta Under 23 e Gasperini
Ora in radio
Repliche 18:30Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Inter, Chivu: "Nessun fioretto per lo Scudetto. Ho avuto il coraggio di non indossare maschere"
Immagine top news n.1 Juventus-Spalletti: ci siamo. Firma fino al 2028 e annuncio: i dettagli
Immagine top news n.2 Gasperini: "I Friedkin non mi hanno mai chiesto la Champions, io ho fissato quell'obiettivo"
Immagine top news n.3 Mateta sfiderà la Fiorentina 'grazie' a un infortunio. Il Milan a conti fatti...
Immagine top news n.4 Douglas Luiz contro il Bologna. Anche con l'obiettivo di dire addio alla Juventus
Immagine top news n.5 Roma, la proprietà è con Gasperini: l'allenatore prepara la svolta contro il Pisa
Immagine top news n.6 Napoli, il futuro di Conte si deciderà a Ischia: fra 45 giorni il summit con Aurelio De Laurentiis
Immagine top news n.7 Paratici: "Commisso non vuole vendere la Fiorentina. Speriamo di tenere Kean, Fagioli da Barça"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Milan alla ricerca di una grande certezza in attacco: stop alle scommesse Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Richard Rios primo grande obiettivo del Napoli: costi e retroscena. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Goretzka e Kompany: serve il coraggio di osare per le italiane. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 Conte adesso apre: è pronto a cambiare e ADL a liberarlo. Ma sarà per l'Italia?
Immagine news podcast n.4 "Il Napoli riscatterà Alisson Santos. Bravo Manna, anche per Giovane". Il pensiero di Gianluca Di Marzio
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Juventus, la prima richiesta che dovrà fare Spalletti secondo gli ospiti
Immagine news Serie A n.2 Brambati: "Juventus, servono sei titolari. Conte ideale per la Nazionale"
Immagine news Serie A n.3 Cagni: "Fiorentina, Fagioli è sbocciato. Roma, Gasp sta facendo un'impresa"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Bologna, Di Vaio: "Curioso di vedere l'Aston Villa fuori casa, è la squadra migliore"
Immagine news Serie A n.2 Marianella: "Al completo la Fiorentina vale un po' di più del Crystal Palace, ma senza Kean..."
Immagine news Serie A n.3 Bologna, Italiano: "Aston Villa favorito, vediamo se riusciamo a metterlo in difficoltà"
Immagine news Serie A n.4 Aston Villa, Emery: "Partita impegnativa col Bologna, grande rispetto per Italiano"
Immagine news Serie A n.5 Fiorentina, tifoso d'eccezione con il Crystal Palace: a Selhurst Park c'è anche Bove
Immagine news Serie A n.6 Fiorentina, Vanoli: "In campo con coraggio e personalità, ma c'è anche il ritorno"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Bari, De Pieri ha ripreso a lavorare con il pallone. Differenziato per Dickmann
Immagine news Serie B n.2 Cesena, Cole: "Si inizia a vedere la differenza tra quello che eravamo prima e quello che siamo ora"
Immagine news Serie B n.3 La Samp prepara lo scontro diretto con il Pescara: differenziato per Henderson, terapie per Pafundi
Immagine news Serie B n.4 Sabato si va allo stadio in bicicletta! La salutare iniziativa del SudTirol per il Bike Day
Immagine news Serie B n.5 Sciarpe e magliette false dopo la promozione del Benevento in B: blitz della Guardia di Finanza
Immagine news Serie B n.6 Monza, Modena e Inter U23 su Benchaouch: il portiere del Monaco piace in Italia
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Cittadella, D'Alessio portiere d'emergenza: "Mi sono proposto, l'ho sempre fatto a calcetto"
Immagine news Serie C n.2 Ascoli a caccia della promozione, Tomei: "Nessun dramma se non ci riusciremo"
Immagine news Serie C n.3 L'ex patron della Salernitana: "Spero che Iervolino resti, difficile trovare una figura migliore"
Immagine news Serie C n.4 Lo sciopero dei voli complica il viaggio della Torres verso Pineto: partenza anticipata
Immagine news Serie C n.5 Torres, un punto potrebbe bastare per la salvezza. Greco: "Concentriamoci solo su noi stessi"
Immagine news Serie C n.6 Bandecchi: "Oggi dei giocatori parleranno con i Rizzo. La Ternana rischia l'esclusione"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Crystal Palace-Fiorentina
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Bologna-Aston Villa, al Dall'Ara arriva la grande favorita del torneo
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Juventus Genoa
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Svolta storica a San Marino: nasce la Nazionale maggiore femminile
Immagine news Calcio femminile n.2 Prima volta in azzurro per Massimino: "Un orgoglio essere qui, cerco di apprendere il più possibile"
Immagine news Calcio femminile n.3 Coppa Italia Femminile, la finale: Juventus-Roma il 24 maggio al 'Menti' a Vicenza
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia femminile per la prima volta a Pisa: contro la Serbia si gioca alla Cetilar Arena
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia, Soncin: "Sentiamo la responsabilità. Vogliamo giocarci il primo posto fino all'ultimo"
Immagine news Calcio femminile n.6 La Top11 della Serie A Women: tanta Juve e ci sono due prossime 'avversarie' dell'Italia
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Luigi Garzya, il difensore capace di "dividere" e "unire" Lecce e Bari Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Antonio Conte nuovo CT della Nazionale? Assolutamente d’accordo…