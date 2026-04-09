Como, tante assenze con l'Inter e Fabregas può cambiare. Linea a tre con Diao falso nove?
Cresce l’attesa per la sfida d'alta classifica tra Como e Inter, valida per il 32esimo turno di campionato in programma nel posticipo delle 20:45 di domenica. La marcia dei padroni di casa, tuttavia, è ostacolata da un’infermeria ancora piena.
Cesc Fabregas, riporta Sky Sport, dovrà fare ancora a meno di Jesus Rodriguez e Jacobo Ramon. Entrambi proseguono nel loro percorso di recupero personalizzato, rendendo di fatto impossibile una loro convocazione per il match di domenica. Lo staff medico punta a riaverli a disposizione per l'impegno contro il Sassuolo o, al massimo, per il decisivo ritorno di Coppa Italia proprio contro i nerazzurri. Oltre ai lungodegenti, resta fuori anche il talento svedese Lahdo, ancora alle prese con i postumi dell'infortunio rimediato con l'Under 21.
Queste assenze pesanti potrebbero spingere il tecnico spagnolo verso un cambio di modulo. In difesa potrebbe rivedersi uno schieramento a tre, già testato con successo in altre fasi della stagione. Ma la vera sorpresa potrebbe riguardare il reparto avanzato: il bomber Douvikas sembra destinato inizialmente alla panchina, lasciando spazio a Diao nel ruolo di "falso nueve".