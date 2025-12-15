Como, Fabregas protesta e viene ammonito: non ci sarà in panchina contro il Lecce

Una spinta di Douvikas su Hermoso e il fischio dell'arbitro per ravvisare il fallo del greco, assegnando il calcio di punizione alla Roma ai danni del Como, non è piaciuta affatto a Cesc Fabregas. Infatti l'allenatore dei lariani ha protestato visibilmente per la scelta di Feliciani, che si è diretto verso lo spagnolo e ha estratto il cartellino giallo.

Una brutta notizia per il Como perché il tecnico era diffidato: salterà la prossima partita in trasferta contro il Lecce (partita prevista per il 27 dicembre al Via del Mare, ore 15:00).

