Como, Fabregas protesta e viene ammonito: non ci sarà in panchina contro il Lecce
TUTTO mercato WEB
Una spinta di Douvikas su Hermoso e il fischio dell'arbitro per ravvisare il fallo del greco, assegnando il calcio di punizione alla Roma ai danni del Como, non è piaciuta affatto a Cesc Fabregas. Infatti l'allenatore dei lariani ha protestato visibilmente per la scelta di Feliciani, che si è diretto verso lo spagnolo e ha estratto il cartellino giallo.
Una brutta notizia per il Como perché il tecnico era diffidato: salterà la prossima partita in trasferta contro il Lecce (partita prevista per il 27 dicembre al Via del Mare, ore 15:00).
Altre notizie Serie A
TMWLazio, Lotito un fiume in piena: "A gennaio tante squadre in difficoltà. Gli altri fanno i bond..."
Editoriale di Enzo Bucchioni Juve non in vendita, per ora. Servono due miliardi non uno. Inter, ecco la favorita. Milan per lo scudetto Zirkzee o Fullkrug. Napoli, addio Lucca. Fiorentina: via tutti, c’è Pioli con un direttore esperto
Le più lette
4 Juve non in vendita, per ora. Servono due miliardi non uno. Inter, ecco la favorita. Milan per lo scudetto Zirkzee o Fullkrug. Napoli, addio Lucca. Fiorentina: via tutti, c’è Pioli con un direttore esperto
Ora in radio
Primo piano
Crisi Fiorentina, riunione al Viola Park per valutare il futuro di Vanoli: tutte le ipotesi in caso di esonero
Serie A
Serie B
Inzaghi tedoforo: "Speciale portare la fiaccola a Palermo, dove voglio regalare tante soddisfazioni"
Serie C
Pronostici
Calcio femminile