Focus TMW Bologna, calo del valore quasi impercettibile da luglio: -2. Ok Heggem e Cambiaghi

Il Bologna passa dai 285 milioni di euro di valore all’1 luglio 2025 ai 283 milioni attuali. Un assestamento quasi impercettibile, che racconta di una rosa solida e capace di mantenere il proprio equilibrio economico nonostante le fisiologiche fluttuazioni di mercato. La strategia del club emiliano continua a dare frutti preziosi: da un lato la capacità di pescare talenti "sotto traccia" trasformandoli in pilastri, dall'altro la gestione di una rosa che, seppur orfana di alcuni exploit dei singoli rispetto alla stagione precedente, conferma una competitività diffusa.

I meno 11 milioni

La flessione più dolorosa riguarda Lewis Ferguson, il capitano e anima della squadra, che vede scendere la propria valutazione di 8 milioni di euro. Un calo che non mette in discussione il valore tecnico del giocatore, ma che risente probabilmente di un lungo periodo lontano dai campi o di una fase di rientro che ne ha rallentato il ritmo di crescita. A completare il quadro dei segni meno c'è Dominguez, la cui quotazione scende di 3 milioni.ù

I più 22,3 milioni

A bilanciare il calo dei leader storici ci sono due profili che hanno visto il loro valore impennarsi. Torbjørn Heggem è la rivelazione assoluta: un incremento di ben 12,8 milioni che certifica il passaggio da scommessa a pilastro della difesa rossoblù. Parallelamente, Nicolò Cambiaghi ha trovato a Bologna l'ambiente ideale per esprimere il suo potenziale; la sua crescita di 9,5 milioni testimonia un impatto offensivo costante e una maturazione che lo sta portando rapidamente tra i pezzi pregiati del mercato italiano.

Chi è migliorato

Heggem +12,8 milioni

Cambiaghi +9,5

Chi è peggiorato

Ferguson -8 milioni

Dominguez -3