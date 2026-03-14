Como-Roma, che sfida. La Provincia di Como: "È quasi uno spareggio"

"Como-Roma, che sfida. È quasi uno spareggio" scrive La Provincia di Como in prima pagina quest'oggi. L’allenatore del Como Cesc Fabregas in vista del match con la Roma: "Ancora è troppo presto per parla di Champions. Io nemmeno voglio sapere quante partite mancano alla fine, e poi, se non succedesse, cosa vuol dire, che abbiamo fallito la stagione? Pensiamo a questa partita, e proviamo a vincerla".

Vietato parlare di Champions. Cesc Fabregas non vuole farlo, e neppure vuole che lo facciano i suoi giocatori. "Partita decisiva? E’ una partita con tre punti in palio, contro una grande squadra, da giocare a livello e ritmi altissimi, come abbiamo saputo fare contro altre grandi avversarie. Non ci sono motivazioni diverse" le parole del tecnico alla vigilia.