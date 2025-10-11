Segna sempre Kean: Italia subito in vantaggio, 1-0 a Tallinn sull'Estonia
TUTTO mercato WEB
Dopo quattro minuti l’Italia è già in vantaggio a Tallinn. A sbloccare la gara con l’Estonia, firmando l’1-0, è ancora una volta Moise Kean, grande protagonista in azzurro considerando che è sempre andato a rete nelle ultime quattro gare con la Nazionale.
L’azione. La rete dell’attaccante della Fiorentina nasce da sinistra: Raspadori appoggia per Dimarco, che imbuca per l’ex Juventus. Controllo e colpo col destro, nulla da fare per il portiere estone.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, a gennaio l’obiettivo è un esterno: c’è Guerreiro del Bayern Monaco. È per l’estate si ripensa a Tonali. Inter, per la porta prende quota l’ipotesi Atubolu. Per la difesa c’è anche Muharemovic
Le più lette
1 Juventus, a gennaio l’obiettivo è un esterno: c’è Guerreiro del Bayern Monaco. È per l’estate si ripensa a Tonali. Inter, per la porta prende quota l’ipotesi Atubolu. Per la difesa c’è anche Muharemovic
Ora in radio
Primo piano
Daniele Di Donato: "Ascoli, Tomei valore aggiunto. Il derby con la Sambenedettese sarà uno spettacolo"
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile