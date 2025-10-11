Segna sempre Kean: Italia subito in vantaggio, 1-0 a Tallinn sull'Estonia

Dopo quattro minuti l’Italia è già in vantaggio a Tallinn. A sbloccare la gara con l’Estonia, firmando l’1-0, è ancora una volta Moise Kean, grande protagonista in azzurro considerando che è sempre andato a rete nelle ultime quattro gare con la Nazionale.

L’azione. La rete dell’attaccante della Fiorentina nasce da sinistra: Raspadori appoggia per Dimarco, che imbuca per l’ex Juventus. Controllo e colpo col destro, nulla da fare per il portiere estone.

