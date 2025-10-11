De Grandis: "Se ci saremo, ai Mondiali saremo una nazionale di seconda fascia"

“Onestamente io penso che l’Italia, se ci sarà, sarà una squadra di seconda fascia”. Stefano De Grandis, su Sky, analizza così le speranze e gli obiettivi della Nazionale in vista dei prossimi Mondiali: “Un po’ è un discorso legato alla nascita di talenti: le altre hanno Lamine Yamal, Bellingham, Nico Williams, Dembélé, Mbappé. Star internazionali. Noi abbiamo giocatori forti, perché Barella o Tonali sono forti, ma parlato di star.

L’altro punto l’abbiamo sempre dibattuto: la Spagna ha un tipo di scuola calcistica, nelle giovanili impostano quello. Da noi nelle giovanili conta il titolo, la salvezza. Nelle nostre giovanili è difficile vedere un trequartista che salti l’uomo: se perde palla viene sgridato”.