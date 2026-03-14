Il Torino convince con il Parma. Tuttosport: "Un altro Toro"

La Juventus si prepara alla sfida contro l’Udinese con l’obiettivo di rilanciare la corsa alla Champions League. In prima pagina spicca il titolo con le parole di Francisco Conceição: "Più forti di Como e Roma", con il riferimento alla convinzione interna all’ambiente bianconero di poter restare davanti alle rivali dirette nella lotta per il quarto posto. La squadra è chiamata a dimostrarlo sul campo, in una fase della stagione in cui ogni punto può diventare decisivo.

Grande spazio anche al Torino, protagonista dopo il successo contro il Parma per 4-1, sviluppato quasi tutto nella ripresa dopo aver impattato 1-1 la prima frazione. Il titolo scelto è "È un altro Toro", con i granata che trovano una vittoria importante e continuano a raccogliere punti pesanti nella corsa alla salvezza. La squadra di D’Aversa conferma segnali di crescita e con due successi nelle ultime tre partite si avvicina all’obiettivo stagionale.

In taglio laterale si parla anche dell’Inter, impegnata nella gestione del vantaggio in classifica nella corsa scudetto. I nerazzurri restano la squadra da battere e osservano con attenzione i risultati delle inseguitrici, mentre la stagione entra nella fase più delicata.