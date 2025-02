TMW Conceicao: "Quattro punte? Si gioca in 11..." Ma Sergio prepara il Milan a 4 stelle: le ultime

“Non è che abbiamo tante soluzioni, siamo in 15 più Camarda e Bartesaghi; tra infortuni e giocatori fuori lista abbiamo qualche difficoltà, ma anche loro hanno degli infortunati. Noi allenatori dobbiamo trovare delle soluzioni". Sergio Conceiçao, in conferenza stampa da Rotterdam, non si sbilancia più di tanto sulla formazione del Milan che domani sera affronterà il Feyenoord nell’andata degli spareggi di Champions League.

Tanta curiosità, nel corso dell’incontro con i cronisti, per il possibile impiego dei quattro attaccanti. Anche su questo, però, l’allenatore portoghese ha dribblato le domande: "Si gioca in 11, l'equilibrio si fa con tutta la squadra. Ibra intanto ha detto che ho due squadre, ma ho più di due squadre con tutto il settore giovanile. Vogliamo fare bene. Per l'equilibrio si lavora. Non è che avendo tanti giocatori offensivi fai più gol e se hai tanti difensori non prendi gol. Ci sono tanti momenti del gioco e noi abbiamo bisogno di questo equilibrio".

Le ultime di formazione sul Milan da Rotterdam. Scelte quasi obbligate, come ha detto Sergio Conceicao, per quanto riguarda l’undici di partenza. Tornerà titolare Rafael Leao in un attacco guidato dal grande ex Santiago Gimenez. L’unico dubbio è legato a una scelta maggiormente difensiva con Terracciano al posto di uno dei quattro giocatori offensivi - probabilmente Joao Felix - ma al momento l’idea sembra quella del Milan a quattro stelle.

La probabile formazione del Milan (4-2-3-1): Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Felix, Leao; Gimenez.