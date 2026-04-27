Condò: "L'Inter procede verso lo scudetto col pilota automatico, il locale per la festa è prenotato"

Paolo Condò, intervenuto nel suo editoriale sul Corriere della Sera, ha parlato così dell'Inter dopo il pari con il Torino: "In attesa della finale di Coppa Italia con la Lazio, ultimo picco agonistico della stagione, l’Inter procede verso lo scudetto col pilota automatico, il che a volte può implicare qualche intoppo. È il caso del pareggio di ieri in casa del miglior Torino stagionale, pronto a tornare dallo 0-2 al primo segnale di rallentamento dei rivali, con una furia ma anche una lucidità che sottolineano una volta di più la mano felice di D’Aversa".

Condò ha poi aggiunto, sempre sulla Beneamata: "Non tutti i mali vengono per nuocere: 10 punti di vantaggio a quattro turni dalla fine assegnano alla partita col Parma di domenica sera a San Siro le potenzialità della grande festa, se l’Inter la vince è campione d’Italia per la 21esima volta a prescindere dagli altri risultati. Insomma, il locale è prenotato e se c’era qualcosa da pagare alla contaminazione tra la corsa della squadra e l’inquietudine per l’inchiesta annunciata, è stato versato ieri".