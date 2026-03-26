La scommessa di Ascari: "Pinamonti potrebbe sostituire Kean in modo degno a Firenze"

Il procuratore Eugenio Ascari è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "I tempi supplementari" per parlare di Fiorentina e di Nazionale. Queste le sue parole in prospettiva futura per la squadra gigliata:

"L'unico giocatore che mi tengo per la Fiorentina nel presente e nel futuro è Fagioli. Kean l'hanno scorso ha disputato una stagione straordinaria con 21 gol, quest'anno non si è ripetuto perché ne ha fatte 8 e questo denota un calo di rendimento, quindi se qualche società nella prima quindicina di luglio 2026 volesse Kean io lo cederei. Chi per sostituirlo? Pinamonti è un giocatore che potrebbe sostituire in maniera degna Kean, ha sempre giocato in società che lottavano per salvarsi e quindi in una società con ambizioni più alte potrebbe rappresentare un ottimo elemento. Ripeto: se arrivasse una proposta alla Fiorentina sui 40 milioni per Kean, non mi tirerei indietro e cercherei di mettere le mani su un calciatore con un po' più di esperienza".

Poi, appunto, un inevitabile commento sul playoff dell'Italia: "Io penso che stasera, alla luce dell'avversario, l'Irlanda del Nord, la Nazionale non debba incontrare difficoltà e superare il turno, quindi mi concentrerei su chi dover affrontare nell'eventuale finale".