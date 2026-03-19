Conference League, i risultati delle gare delle 18.45: Palace avanti a Cipro
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Di seguito i risultati al 45' delle partite delle 18.45 di Conference League, gare di ritorno degli ottavi di finale. Il Celje tenta la rimonta impossibile, portandosi su un parziale di 2-4 contro i greci dell'AEK Atene. La Fiorentina tiene botta in Polonia, il Palace sblocca la parità a Cipro e potrebbe sfidere proprio i viola ai quarti di finale. Come all'andata, zero reti fra Mainz e Sigma Olomouc.
AEK Atene - Celje 0-2 (andata 4-0)
13' Iosifov, 42' Pozeg
AEK Larnaca - Crystal Palace 0-1 (andata 0-0)
14' Sarr
Mainz - Sigma Olomouc 0-0 (andata 0-0)
Rakow - Fiorentina 0-0 (andata 1-2)
Shakhtar - Lech (ore 21)
Sparta Praga - AZ Alkmaar (ore 21)
Strasburgo - Rijeka (ore 21)
Rayo Vallecano - Samsunspor (ore 21)
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