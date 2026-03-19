L'allenatore del Rakow riconosce: "Fiorentina dominante quando andava in velocità"

Niente da fare per il Rakow, che si è dovuto arrendere di fronte alla superiorità della Fiorentina, capace di eguagliare nelle dimensioni il successo dell'andata al Franchi anche in terra polacca, imponendosi con il risultato finale di 1-2 sul campo di Sosnowiec.

Al termine della partita, dalla sala stampa dello stadio di Sosnowiec è arrivata l'analisi di Luka Tomczyk, allenatore del Rakow: "In alcuni momenti non siamo riusciti a essere lucidi, siamo partiti bene nella ripresa ma sapevamo che dovevamo essere perfetti per tutti i 90 minuti della gara. Quando la Fiorentina è riuscita a sviluppare in velocità, abbiamo preso gol. Ma devo comunque fare i complimenti ai ragazzi".

Prosegue e conclude quindi il tecnico del Rakow in conferenza stampa: "Dobbiamo raccogliere il buono che siamo riusciti a fare e prepararci per la prossima partita. La Fiorentina ci ha dominato sul piano delle qualità e delle accelerazioni, hanno giocato con grande ritmo. Noi siamo stati intensi, purtroppo non avremmo dovuto prendere gol, ma è andata così".