Conference League, la Fiorentina e le sue sette sorelle: le squadre che hanno superato il playoff

La Fiorentina e le sue sorelle: questa sera le gare di ritorno del playoff di Conference League hanno regalato numerosi colpi di scena in giro per l'Europa, tra gol, rimonte riuscite e rimonte soltanto sfiorate. Vediamo insieme le otto squadre qualificatesi agli ottavi di finale della competizione europea:

I risultati di Conference League

Celje-Drita 3-2 (19' e rig. 43' Seslar, 23' Hrka, 26' Krasniqi, 51' Dabiqaj) 6-4 finale

Fiorentina-Jagiellonia 2-3 (23', 48' e 49' Mazurek, 107' Fagioli, 114' Romanczuk, 118' Imaz) 5-4 finale

Rijeka-Omonia 3-1 (13' Tankovic, 52' e 67' Fruk, 79' Adu Adjei) 4-1 finale

Samsunspor-Shkendija 4-0 (53' rig. Ntcham, 71' Ndiaye, 79' e 92' Marius) 5-0 finale

AZ Alkmaar-Noah 4-0 (50' Daal, 39' e 54' Mijnans, 91' Jensen) 4-1 finale

Crystal Palace-Zrinjski 2-0 (36' Lacroix, 93' Guessand) 3-1 finale

Losanna-Sigma Olomuc 1-2 (22' Sip, 35' Janneh, 44' Rusek) 2-3 finale

Lech Poznan-KuPS 1-0 (65' Rodriguez) 3-0 finale