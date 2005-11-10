Conferenza De Winter Milan-Ferencvaros: il centrale diventa papà e parla oggi

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Conferenza De Winter Milan-Ferencvaros: il centrale diventa papà e parla oggiLive TMW
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Antonello Gioia
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Oggi alle 13:51Serie A
autore Antonello Gioia
04.11.2026 13:51Serie A
Koni De Winter, difensore del Milan, è presente in conferenza stampa, a partire dalle ore 14:00, alla vigilia di Milan-Ferencvaros.
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Koni De Winter, difensore del Milan, è presente in conferenza stampa, a partire dalle ore 19:20, alla vigilia di Bournemouth-Milan, sfida valida per la seconda giornata della League Phase di Europa League e in programma domani alle 21:00 al "Vitality Stadium" di Bournemouth. Segui in diretta le dichiarazioni del difesore rossonero con il live testuale su TMW.
Fonte: dall'inviato a San Siro, Antonello Gioia
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