Elezioni FIGC, inizia ufficialmente la corsa: anche Galliani ha depositato la candidatura

Inizia ufficialmente la corsa alla presidenza della Federcalcio, le cui elezioni sono in programma il prossimo 14 dicembre. Dopo Giovanni Malagò, che ha depositato ieri la sua candidatura, negli ultimi minuti in FIGC è arrivata anche quella di Adriano Galliani, sfidante dell’attuale commissario straordinario. Adesso toccherà all’inedita commissione elettorale, nominata dallo stesso Malagò nei giorni scorsi, validare le rispettive candidature alla luce dei requisiti previsti dallo Statuto della FIGC.

Chi sta con Malagò

L’attuale commissario straordinario ha depositato la propria candidatura con 11 firme di club di Serie A. Un netto passo indietro rispetto alla primavera - quando le firme erano 19 su 20 - ma pur sempre sufficiente all’accreditamento. Si tratta, nello specifico, di Bologna, Fiorentina, Frosinone, Genoa, Lecce, Monza, Napoli, Parma, Roma, Torino e Udinese.

Chi sta con Galliani

L’ex amministratore delegato del Milan è stato candidato formalmente dall’Assocalciatori e dall’Assoallenatori, che valgono il 30% dei voti. Sono dalla sua parte, in Serie A, anche Atalanta, Inter e Como.

Gli indecisi

A decretare la vittoria dell’uno o dell’altro sarà chi oggi non si è schierato. In Serie A - che in totale vale il 18% dei voti - restano in mezzo al guado Cagliari, Milan, Lazio, Sassuolo e Venezia. Decisive risulteranno però soprattutto la Lega Nazionale Dilettanti (34%), la Serie B (6%) e la Serie C (12%), anche se è molto probabile che alla fine non diano indicazioni di voto ai propri componenti, lasciando a ciascuno libertà di scelta.